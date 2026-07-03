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Jornal Diário de Suzano - 03/07/2026
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Copa do Mundo 2026

Austrália e Egito, Argentina e Cabo Verde, Colômbia e Gana jogam hoje

Será a última rodada do mata-mata; amanhã começam as oitavas

03 julho 2026 - 08h29Por Agência Brasil
Austrália e Egito, Argentina e Cabo Verde, Colômbia e Gana jogam hojeAustrália e Egito, Argentina e Cabo Verde, Colômbia e Gana jogam hoje - (Foto: FIFA / Divulgação)

Os três últimos jogos da etapa de mata-mata da Copa do Mundo 2026 acontecem nesta sexta-feira (3). A primeira partida será entre Austrália e Egito. As equipes se enfrentam em Dallas (EUA), às 15h (horário de Brasília).  Mais tarde, às 19h, é a vez do confronto entre Argentina e Cabo Verde, em Miami.  A última partida do dia será entre Colômbia e Gana, às 22h30, em Kansas City. 

Os vencedores avançam às oitavas de final e os derrotados deixam a competição. Em caso de empate no tempo regulamentar, haverá prorrogação de 30 minutos e, se necessário, disputa por pênaltis.

No sábado acontecem os dois primeiros jogos das oitavas de final: Canadá e Marrocos, às 14h, e Paraguai e França, às 18h. No domingo, o Brasil enfrenta a equipe da Noruega às 17h. 

Jogos desta sexta-feira, 3 de julho

  • 15h – Austrália x Egito (Dallas)
  • 19h – Argentina x Cabo Verde (Miami)
  • 22h30 – Colômbia x Gana (Kansas City)

Desempenhos

A seleção da Austrália terminou a fase de grupos em segundo lugar no Grupo D, atrás dos Estados Unidos. O Egito ficou em segundo lugar no Grupo G, com saldo menor que a Bélgica. 

A Argentina ficou na liderança do Grupo J, superando os times da Áustria, Argélia e Jordânia. A equipe de Cabo Verde acabou a primeira fase em segundo lugar no Grupo H, atrás da Espanha

O time da Colômbia ficou na liderança do Grupo K, à frente de Portugal, República Democrática do Congo e Uzbequistão. A seleção de Gana acabou a fase de grupos em terceiro lugar no Grupo L, mesmo assim se classificou para o mata-mata. 

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