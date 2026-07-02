Endrick exalta Ancelotti na Seleção, aprendizado com atletas experientes e relação com Rayan

Endrick celebrou a convivência com Carlo Ancelotti na Seleção Brasileira, em entrevista coletiva nesta quinta-feira (2), no hotel The Ridge, em Basking Ridge. O atacante, que trabalhou com o técnico no Real Madrid, reforçou que houve “encaixe” na relação entre o italiano e a Amarelinha.

“É uma convivência maravilhosa. Foi meu primeiro treinador quando cheguei na Europa. Para mim, foi uma das melhores experiências tê-lo como primeiro treinador. Foi incrível, pude aprender com ele e com o staff dele, que é muito bom. Com a Seleção não está sendo diferente. Acho que não teve encaixe melhor do que ter Ancelotti como treinador do Brasil. Esperamos seguir evoluindo, que é o mais importante para nós nesse ciclo”, disse.

Aos 19 anos, Endrick está na disputa de sua primeira Copa do Mundo. Nos quatro jogos do Brasil até aqui, entrou no segundo tempo das vitórias sobre Haiti, Escócia e Japão. Apesar da expectativa para receber uma chance como titular, ele destacou a concorrência dentro do grupo e projetou o duelo pelas oitavas de final da Copa, contra a Noruega, no domingo (5).

“Estou muito agradecido de estar aqui, para mim é uma vitória estar com esse grupo e disputar uma Copa. Acho que 26 jogadores estão loucos para jogarem e estão todos muito preparados. Se os 26 não estivessem preparados, não estariam aqui. Vou esperar Deus, o Mister, que vai fazer o melhor pela equipe”, pontuou.

“É um grande jogo, com grandes jogadores e os dois times querendo buscar a vitória a todo momento, não tenho dúvida de que vai ser maravilhoso. Espero que a gente possa fazer um bom jogo, estamos buscando sempre melhorar, fazer o que o Mister pede e entrar bem todos os jogos, porque sabemos que agora não tem margem para erro (...)”, completou.

Junto ao atacante, estão nomes como Neymar, em seu quarto Mundial, e outros em sua terceira oportunidade, como Alisson, Casemiro, Ederson, Danilo e Marquinhos. Ele aproveita esta chance para aprender com quem sabe o que é representar o país há muito tempo.

“(...) É muito importante conversar com essas pessoas que são os capitães da Seleção. Não só o Ney, mas Marquinhos, Casão, Alisson. Estar com esses jogadores por perto e pegar experiência com eles é uma coisa maravilhosa”, comemorou.

Relação com Rayan

Endrick tem a seu lado o também jovem Rayan, amigo e rival de longa data das categorias de base. Revelado pelo Palmeiras, enfrentou Rayan, que despontou no Vasco, na final da Copa do Brasil Sub-17 de 2022. Hoje companheiros de Seleção, eles dividem as memórias e alegria da primeira Copa do Mundo e agregaram Igor Thiago ao grupo de amigos.

“A gente já vem nesse ciclo de amizade. Tem eu, ele, o Igor Thiago, a gente fica trocando resenha, eu e ele sempre vamos dar a nossa vida e não imaginávamos estar aqui com 19 anos. É uma vitória estar aqui e temos que fazer por merecer. São jogos importantíssimos, onde não há margem de erro. Eu pude ajudar no último jogo e Rayan está na equipe titular”, afirmou.