Brasil abre Super Data FIFA com amistoso com a Austrália, em Townsville

A Seleção Brasileira irá abrir a Super Data FIFA com amistoso com a Austrália nesta sexta-feira (25), no Queensland Country Bank Stadium, em Townsville, às 7h de Brasília (20h no horário local). Este será o primeiro compromisso da equipe desde a participação na Copa do Mundo.

A escalação foi confirmada pelo treinador Carlo Ancelotti nesta quinta (24): Hugo Souza; Matheuzinho, Marquinhos, Vitor Reis e Douglas Santos; Danilo Santos e Bruno Guimarães; Raphinha, Estêvão, Endrick e Vinicius Junior. Destes atletas, Matheuzinho e Vitor atuarão pela primeira vez com a Seleção Principal.

Há ainda a possibilidade das estreias de outros oito novatos: os goleiros Pedro Morisco e Otávio, os zagueiros Arthur Dias e Jair, o lateral-esquerdo Mauro Júnior e os meio-campistas Breno Bidon, Gabriel Bontempo e Martinelli.

A partida representa também, para Ancelotti, o começo do processo de procura por uma "nova geração de jogadores" visando ao futuro da Seleção.

"Temos o objetivo de achar novos jogadores, uma nova geração de jogadores para as próximas Copa do Mundo e Copa América. Daremos início no jogo de amanhã”, disse.

Os 11 titulares irão enfrentar a 28ª colocada do Ranking Mundial Masculino da FIFA e que avançou ao mata-mata do último Mundial - foi eliminada pelo Egito na segunda fase, nos pênaltis.

Em entrevista coletiva, Ancelotti também exaltou o trabalho liderado pelo técnico dos Socceroos, Tony Popović, de quem é amigo, e pontuou as valências do adversário apresentadas na Copa.

“Eles fizeram um trabalho muito bom. O Tony [Popović] fez um trabalho fantástico, porque organizou um time fantástico, muito compacto, forte defensivamente, com um fantástico contra-ataque. Ganharam um jogo fantástico contra a Turquia, perderam nos pênaltis contra o Egito. Acho que no futebol moderno não há jogo fácil. Você tem que preparar bem o jogo, você tem que respeitar o rival e fazer o seu melhor”, elogiou.

Histórico do confronto

O duelo será o nono da história entre as seleções. A Amarelinha tem ampla vantagem no confronto. Seu retrospecto é de seis vitórias, um empate e uma derrota. Marcou 21 gols e sofreu apenas um.

O último amistoso entre as equipes se deu em 13 de junho de 2017, no Melbourne Cricket Ground, em Melbourne, onde a Amarelinha goleou por 4 a 0, com gols de Diego Souza (2), Thiago Silva e Taison. Aos dez segundos de jogo, Diego Souza anotou o gol mais rápido da história da Seleção Brasileira.

Já o primeiro jogo se deu em 7 de julho de 1988, pelo Torneio do Bicentenário de Independência da Austrália. No Olympic Parks Trust, também em Melbourne, a Amarelinha venceu por 1 a 0, com gol de Romário.

O artilheiro brasileiro nos encontros com a Austrália é Romário, que balançou as redes australianas cinco vezes. Ronaldo Nazário vem logo atrás, com três. Na decisão da Copa das Confederações de 1997, eles anotaram três gols cada na goleada por 6 a 0 que levou o Brasil ao seu primeiro título da competição.

Palco do jogo

Palco de Brasil x Austrália, o Queensland Country Bank Stadium foi inaugurado em 22 de fevereiro de 2020 e conta com capacidade para 25.455 pessoas. Receberá os Jogos Olímpicos Brisbane 2032. O jogo desta sexta será a primeira visita da Seleção ao estádio, que estará lotado para a partida.

Arbitragem de Brasil x Austrália

A arbitragem de campo da partida será japonesa e formada pelos seguintes profissionais: Ryo Tanimoto (árbitro central), Kota Watanabe e Kohe Ando (árbitros assistentes) e Yusuke Araki (quarto árbitro).