Jovem de 23 anos é encontrada morta em Suzano

Laysa Cristine Neris da Silva Bonfim, de 23 anos, foi encontrada morta na noite desta segunda-feira (21), em uma casa no Jardim Varan, em Suzano. O ex-companheiro da vítima, de 29 anos, é apontado como suspeito do autor do crime, segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP).

De acordo com o Boletim de Ocorrência, policiais militares foram acionados para atender uma ocorrência de violência doméstica. A jovem foi encontrada dentro da casa.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e contatou o óbito ainda no local. Ainda segundo o BO, a vítima estava morta a aproximadamente 2 dias.

No local, familiares relataram que estavam sem contato com a Laysa e que receberam informações de que o ex-companheiro teria afirmada que a havia matado. A mãe e o padrasto foram até o imóvel, arrombaram a porta e encontraram ela já sem vida.

Exames periciais foram solicitados ao Instituto de Criminalística (IC) e ao Instituto Médico legal (IML).

O caso foi registrado na Delegacia de Suzano como feminicídio. Ainda segundo a SSP, as investigações para localizar o suspeito estão em andamento.