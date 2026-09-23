Suzano enfrenta Vôlei Itaquá em Guararema para garantir seminal antecipada no Campeonato Paulista

Nesta quinta-feira (24/09), a partir das 19h30, o Suzano Vôlei enfrenta o Vôlei Itaquá no Ginásio Lázaro Germano, em Guararema (rua José Ramires, 160 - Ipiranga), pela penúltima rodada da fase inicial do Campeonato Paulista.
A partida, promovida também em homenagem ao aniversário de 127 anos da emancipação político-administrativa da cidade de Guararema, terá entrada gratuita a todos os públicos, sendo uma oportunidade diferente para os guararemenses acompanharem um jogo de alto nível no voleibol.
O embate entre as duas principais equipes do Alto Tietê será um duelo inédito e, para os suzanenses, o jogo vale também a classificação antecipada às semifinais do Estadual. Vindo de revés para o Viapol Vôlei por 3 sets a 0 (25x18 | 25x19 | 25x23), o time mandante do confronto precisa de uma simples vitória para garantir uma posição entre os quatro melhores da fase inicial com uma rodada de antecedência.
O técnico do Suzano, Nery Tambeiro, relatou que a equipe assimilou os desafios da partida anterior para voltar a vencer. "Nosso principal foco sempre está na nossa preparação e, claro, no adversário seguinte. E, neste contexto, trabalhamos com os atletas a importância de executar o que a gente vinha fazendo nos treinamentos. Itaquá tem uma boa equipe, por isso devemos entrar atentos para vencer e confirmar a classificação", reforçou.