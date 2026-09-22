Time de futsal de Suzano é campeão paulista Sub-7

O time de futsal Sub-7 da Associação Desportiva Suzano (AD Suzano), entidade conveniada com a Secretaria Municipal de Esportes e Lazer para a promoção de atividades esportivas e recreativas na cidade, foi campeão do Campeonato Paulista de Futsal – Série Prata A2.

A equipe enfrentou no último domingo (20/09), às 9 horas, o Batalha Futsal, time da cidade de São Paulo. Em uma partida equilibrada, os suzanenses venceram pelo placar de 4 a 3 e garantiram o título estadual no duelo disputado no Ginásio Presidente Ciro II, no bairro da Penha, zona leste da capital paulista.

A competição é destinada a atletas nascidos em 2019 e a conquista representa o primeiro título paulista da AD Suzano na categoria Sub-7. A equipe é coordenada pela professora Lucimar Barbosa e comandada pelo técnico Alecsandro Marques, que conta ainda com Vinícius Gomes como auxiliar técnico.

Para o treinador, a conquista é resultado do trabalho desenvolvido ao longo da temporada e da dedicação demonstrada pelos jovens atletas. “É uma alegria muito grande conquistar esse título, principalmente por ser o primeiro Paulista desta categoria para a AD Suzano. São crianças muito novas, que estão dando os primeiros passos no esporte, e conseguir um resultado como esse mostra a dedicação dos atletas e de toda a equipe. Mais importante do que o troféu é proporcionar experiências que contribuam para a formação deles dentro e fora das quadras”, destacou Marques.

O título se soma a outras conquistas recentes da AD Suzano em diferentes faixas etárias. A associação foi tricampeã da Copa Condemat na categoria Sub-18 e também conquistou o título da Liga da Juventude com a equipe Sub-12, reforçando o trabalho realizado na formação esportiva desde as categorias iniciais.

O secretário municipal de Esportes e Lazer, Arnaldo Marin Júnior, o Nardinho, parabenizou os atletas e destacou a importância do trabalho de formação desenvolvido no município. “É motivo de muito orgulho ver crianças tão novas representando Suzano e conquistando um título estadual. Esse resultado mostra a importância de incentivar o esporte desde cedo e também reconhece todo o trabalho realizado pelos professores, treinadores e familiares que acompanham esses atletas. Parabenizamos toda a AD Suzano por mais essa grande conquista para o nosso município”, afirmou.