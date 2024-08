Brasil conquista a medalha de bronze olímpica com Edival Pontes no taekwondo

Edival Pontes, o Netinho, conquistou a medalha de bronze para o Brasil no taekwondo, nesta quinta-feira (8), nas Jogos Olímpicos de Paris. O brasileiro derrotou o espanhol Javier Pérez Polo na disputa do terceiro lugar na categoria até 68 kg.

O atleta cumpriu sua segunda participação em Jogos Olímpicos e somou duas vitórias e uma derrota em Paris 2024. Ele estreou perdendo para o jordaniano Zaid Kareem, nas oitavas, mas a classificação do algoz para a final manteve Netinho no páreo. Duas lutas o separavam do pódio, e o brasileiro buscou a medalha com 2 rounds a 1 tanto sobre Reçber quanto sobre Pérez Polo.

Edival Pontes é o terceiro atleta do Brasil a ir ao pódio no taekwondo em Jogos Olímpicos. O paraibano se junta a Natália Falavigna (-67kg) e Maicon Siqueira (+80kg), que também foram bronze em Pequim 2008 e no Rio 2016, respectivamente. O paraibano também tem no currículo um vice-campeonato mundial na categoria até 74kg, em 2022.

Algoz e salvador de Netinho, Kareem ficou com a prata. O uzbeque Ulugbek Rashitov faturou o bicampeonato olímpico seguido, se impondo sobre o jordaniano, por 2 rounds a 0, na final.