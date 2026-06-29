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Jornal Diário de Suzano - 27/06/2026
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Esportes

Brasil derrota o Japão e vai às oitavas de final na Copa do Mundo 2026

Seleção domina a 2ª etapa e gol salvador de Martinelli define vitória

29 junho 2026 - 16h17Por Da Agência Brasil
- (Foto: Reprodução/FIFA)

O sonho do hexa segue vivo para o Brasil na Copa do Mundo de 2026. Nesta segunda-feira (29), a seleção brasileira venceu o Japão por 2 a 1 em Houston (Estados Unidos), pelos 16 avos de final.

Após um primeiro tempo marcado por nervosismo, erros de passe - como o que resultou no gol japonês - e controle adversário, a equipe de Carlo Ancelotti conseguiu pressionar os Samurais Azuis (apelido da seleção nipônica) na etapa final e ter a paciência necessária, nos acréscimos, ser recompensado com o gol dramático do atacante Gabriel Martinelli, que saiu do banco para decidir a classificação.

Nas oitavas de final, o Brasil aguarda o ganhador de Noruega e Costa do Marfim, que se enfrentam às 14h (horário de Brasília) desta terça-feira (30), em Dallas. O duelo será no domingo (5), às 17h, em Nova Jersey, também nos Estados Unidos.

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