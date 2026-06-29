Brasil derrota o Japão e vai às oitavas de final na Copa do Mundo 2026

O sonho do hexa segue vivo para o Brasil na Copa do Mundo de 2026. Nesta segunda-feira (29), a seleção brasileira venceu o Japão por 2 a 1 em Houston (Estados Unidos), pelos 16 avos de final.
Após um primeiro tempo marcado por nervosismo, erros de passe - como o que resultou no gol japonês - e controle adversário, a equipe de Carlo Ancelotti conseguiu pressionar os Samurais Azuis (apelido da seleção nipônica) na etapa final e ter a paciência necessária, nos acréscimos, ser recompensado com o gol dramático do atacante Gabriel Martinelli, que saiu do banco para decidir a classificação.
Nas oitavas de final, o Brasil aguarda o ganhador de Noruega e Costa do Marfim, que se enfrentam às 14h (horário de Brasília) desta terça-feira (30), em Dallas. O duelo será no domingo (5), às 17h, em Nova Jersey, também nos Estados Unidos.