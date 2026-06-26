Neymar se torna segundo jogador a vestir a camisa 10 do Brasil em 4 Copas

Neymar Jr. se tornou o segundo jogador da história do futebol brasileiro a vestir a camisa 10 da Seleção em quatro Copas do Mundo. Ele igualou o feito de Pelé, convocado para todas as edições entre 1958 e 1970, ao estrear na competição na vitória por 3 a 0 sobre a Escócia, na quarta-feira (24).



O atacante entrou em campo no Hard Rock Stadium, em Miami, aos 30 minutos do segundo tempo e participou dos momentos finais da partida que garantiu a liderança do grupo C para a equipe. Nos 16 avos de final, o Brasil enfrentará o Japão, em duelo na próxima segunda-feira (29), em Houston.



Apenas outros três jogadores vestiram 10 da Amarelinha em mais de uma Copa: Rivelino (1974 e 78), Zico (1982 e 86) e Rivaldo (1998 e 2002).



Neymar foi chamado também para as Copas de 2014, no Brasil, 2018, na Rússia, e 2022, no Catar. Faz parte da seleta lista dos brasileiros com mais participações em Mundiais, ao lado de Castilho (1950, 54, 58 e 62), Nilton Santos (1950, 54, 58 e 62), Djalma Santos (1954, 58, 62 e 66), Pelé (1958, 62, 66 e 70), Emerson Leão (1970, 74, 78 e 86), Cafu (1994, 98, 2002 e 06), Ronaldo (1994, 98, 2002 e 06) e Thiago Silva (2010, 14, 18 e 22).



Ao todo, Neymar soma 14 jogos em Mundiais e está empatado também com o Rei do Futebol e com os goleiros Gilmar e Emerson Leão.



Nestas partidas, o camisa 10 fez oito gols e está na quarta posição de atletas com mais tentos. Leônidas da Silva e Rivaldo também balançaram as redes oito vezes. Ademir Menezes, Jairzinho e Vavá marcaram nove, enquanto Pelé anotou 13 e Ronaldo Fenômeno, 15.



Além disso, ao atuar contra a Escócia, Neymar, que é o terceiro jogador com mais partidas pela Amarelinha, completou 129 jogos pela Seleção. Está atrás apenas do lateral-esquerdo Roberto Carlos, com 132 jogos, e do recordista Cafu, lateral-direito que esteve em campo em 150 oportunidades.