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Jornal Diário de Suzano - 27/06/2026
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Copa do Mundo 2026

Brasil fecha preparação para duelo contra Japão, 1º mata-mata da Copa

Partida às 14h desta segunda-feira ocorrerá em estádio climatizado

29 junho 2026 - 07h26Por Agência Brasil
Brasil fecha preparação para duelo contra Japão, 1º mata-mata da CopaBrasil fecha preparação para duelo contra Japão, 1º mata-mata da Copa - (Foto: Rafael Ribeiro / CBF)

A seleção brasileira encerrou neste domingo (28) a preparação para o duelo contra o Japão, o primeiro eliminatório (16 avos de final) da Copa do Mundo. A partida está programada para às 14h (horário de Brasília) de segunda-feira (29), no NRG Stadium, em Houston (Estados Unidos), com teto fechado e climatização. A arena é uma das principais da NFL, liga de futebol americano.

No último treino pela manhã, o técnico italiano Carlo Ancelotti contou todo o elenco, exceto o atacante Raphinha que ficou em Nova Jersey para seguir em tratamento da lesão na coxa direita. As atividades ocorreram no estádio do Dynamo, time da Major League Soccer (MLS), a principal liga de futebol no país. A imprensa teve acesso somente aos primeiros 15 minutos do treino, dedicados ao aquecimento e movimentação com bolas paradas.

A expectativa é que Ancelotti mantenha o time titular que derrotou a Escócia por 3 a 0 na última quarta (24), que selou a classificação da Amarelinha no topo da chave C, com sete pontos. O Brasil iniciou a campanha no Mundial com empate em 1 a 1 com Marrocos e depois superou o Haiti por 3 a 0.

A Amarelinha deve começar jogando nesta segunda (29) com Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimarães, Lucas Paquetá; Rayan, Matheus Cunha e Vini Jr.

Em caso de vitória sobre os japoneses, os brasileiros enfrentarão nas oitavas de final o vencedor do confronto entre Costa do Marfim e Noruega, programado para às 14h da próxima terça (30), em Dallas.

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