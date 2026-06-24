Brasil vence a Escócia por 3 a 0 e se classifica em 1º no Grupo C

Com o brilho de Vini Jr., o Brasil venceu a Escócia por 3 a 0 e se classificou em primeiro no Grupo C da Copa do Mundo. Foi a melhor atuação da seleção no torneio. O camisa 7 marcou mais duas vezes e Matheus Cunha completou.

O time brasileiro ainda teve o retorno de Neymar, que jogou os últimos 20 minutos da partida. O adversário do Brasil sai nesta quinta-feira. Holanda x Tunísia e Japão x Suécia definem o segundo colocado. Os holandeses lideram o grupo, com os japoneses na segunda colocação. O jogo da segunda fase será na segunda-feira, em Houston, às 14 horas.

Disposto a assegurar a primeira colocação do Grupo C da Copa do Mundo, o Brasil alcançou o objetivo com uma vitória convincente.

Se a classificação na liderança da chave poderia depender do saldo de gols, a equipe não economizou bolas na rede na tarde de quarta-feira (24), no Hard Rock Stadium, em Miami Gardens.

Foi um jogo tranquilo para a equipe dirigida por Carlo Ancelotti nos arredores de Miami. Funcionou a marcação no campo de ataque, o que rendeu dois tentos a Vinicius Jr. no primeiro tempo – ele chegou a quatro na competição. Após o intervalo, em uma jogada bem trabalhada pelo meio, Matheus Cunha foi à rede.

Se por muito tempo foi Neymar a referência técnica do grupo, hoje, todos em campo procuram o astro do Real Madrid, que passou a ser capaz de reproduzir com a camisa do Brasil as apresentações de brilho que faz no time espanhol e o levaram a ser eleito o melhor do mundo em 2024.

Seis dos sete gols brasileiros no Mundial tiveram participação do atacante, autor de quatro deles. No Hard Rock Stadium, ele se valeu dos erros defensivos da Escócia, que mostrou não ter qualidade para construir as jogadas de pé em pé desde o goleiro diante da pressão do ataque brasileiro.

Titular na vaga do lesionado Raphinha, Rayan aproveitou a chance e fez com competência seu papel pela ponta direita do ataque. Foi ele que interceptou o zagueiro McKenna no lance que resultou no gol de Vini Jr. aos seis minutos. O atacante teve tempo e calma para driblar o goleiro antes de empurrar para a rede.

A vitória do Brasil ampliou um recorde.

Esta é a 12ª Copa consecutiva em que a seleção termina na liderança de sua chave, uma sequência iniciada em 1982 e mantida em todas as edições disputadas desde então.

Nenhuma outra seleção conseguiu retrospecto semelhante. A Alemanha, segunda colocada nesse levantamento, terminou em primeiro em sete Copas seguidas, entre 1990 e 2014. A série alemã foi interrompida em 2018, quando a equipe terminou na última colocação de seu grupo.

A sequência brasileira reúne as Copas de 1982, 1986, 1990, 1994, 1998, 2002, 2006, 2010, 2014, 2018, 2022 e agora 2026. Nesse período, o Brasil conquistou dois de seus cinco títulos mundiais, em 1994 e 2002, além de ter chegado à decisão em 1998 e à semifinal em 2014.