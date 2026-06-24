Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
quarta 24 de junho de 2026Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 24/06/2026
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Esportes

Brasil vence a Escócia por 3 a 0 e se classifica em 1º no Grupo C

Time brasileiro ainda teve o retorno de Neymar, que jogou os últimos 20 minutos da partida

24 junho 2026 - 21h20Por De Miami
SELEÇÃO BRASILEIRA Venceu a Escócia por 3 a 0 com show de Vini Jr. e o retorno de Neymar. Brasil passou em primeiro na fase de grupos SELEÇÃO BRASILEIRA Venceu a Escócia por 3 a 0 com show de Vini Jr. e o retorno de Neymar. Brasil passou em primeiro na fase de grupos - (Foto: Divulgação/FIFA)

Com o brilho de Vini Jr., o Brasil venceu a Escócia por 3 a 0 e se classificou em primeiro no Grupo C da Copa do Mundo. Foi a melhor atuação da seleção no torneio. O camisa 7 marcou mais duas vezes e Matheus Cunha completou. 

O time brasileiro ainda teve o retorno de Neymar, que jogou os últimos 20 minutos da partida. O adversário do Brasil sai nesta quinta-feira. Holanda x Tunísia e Japão x Suécia definem o segundo colocado. Os holandeses lideram o grupo, com os japoneses na segunda colocação. O jogo da segunda fase será na segunda-feira, em Houston, às 14 horas.

Disposto a assegurar a primeira colocação do Grupo C da Copa do Mundo, o Brasil alcançou o objetivo com uma vitória convincente. 

Se a classificação na liderança da chave poderia depender do saldo de gols, a equipe não economizou bolas na rede na tarde de quarta-feira (24), no Hard Rock Stadium, em Miami Gardens.

Foi um jogo tranquilo para a equipe dirigida por Carlo Ancelotti nos arredores de Miami. Funcionou a marcação no campo de ataque, o que rendeu dois tentos a Vinicius Jr. no primeiro tempo – ele chegou a quatro na competição. Após o intervalo, em uma jogada bem trabalhada pelo meio, Matheus Cunha foi à rede.

Se por muito tempo foi Neymar a referência técnica do grupo, hoje, todos em campo procuram o astro do Real Madrid, que passou a ser capaz de reproduzir com a camisa do Brasil as apresentações de brilho que faz no time espanhol e o levaram a ser eleito o melhor do mundo em 2024.

Seis dos sete gols brasileiros no Mundial tiveram participação do atacante, autor de quatro deles. No Hard Rock Stadium, ele se valeu dos erros defensivos da Escócia, que mostrou não ter qualidade para construir as jogadas de pé em pé desde o goleiro diante da pressão do ataque brasileiro.

Titular na vaga do lesionado Raphinha, Rayan aproveitou a chance e fez com competência seu papel pela ponta direita do ataque. Foi ele que interceptou o zagueiro McKenna no lance que resultou no gol de Vini Jr. aos seis minutos. O atacante teve tempo e calma para driblar o goleiro antes de empurrar para a rede.
A vitória do Brasil ampliou um recorde. 

Esta é a 12ª Copa consecutiva em que a seleção termina na liderança de sua chave, uma sequência iniciada em 1982 e mantida em todas as edições disputadas desde então.

Nenhuma outra seleção conseguiu retrospecto semelhante. A Alemanha, segunda colocada nesse levantamento, terminou em primeiro em sete Copas seguidas, entre 1990 e 2014. A série alemã foi interrompida em 2018, quando a equipe terminou na última colocação de seu grupo.

A sequência brasileira reúne as Copas de 1982, 1986, 1990, 1994, 1998, 2002, 2006, 2010, 2014, 2018, 2022 e agora 2026. Nesse período, o Brasil conquistou dois de seus cinco títulos mundiais, em 1994 e 2002, além de ter chegado à decisão em 1998 e à semifinal em 2014.

Deixe seu Comentário

Leia Também

Ancelotti vê Neymar em condição de jogo e acena com Rayan titular
Copa do Mundo 2026

Ancelotti vê Neymar em condição de jogo e acena com Rayan titular

Ancelotti espera evolução do Brasil em jogo contra a Escócia: 'Confio que vamos seguir melhorando'
Copa do Mundo 2026

Ancelotti espera evolução do Brasil em jogo contra a Escócia: 'Confio que vamos seguir melhorando'

Copa 2026 com Brasil em campo: veja as partidas desta quarta-feira
Copa do Mundo 2026

Copa 2026 com Brasil em campo: veja as partidas desta quarta-feira

Cristiano Ronaldo faz dois gols e Portugal vence o Uzbequistão por 5x0
Esportes

Cristiano Ronaldo faz dois gols e Portugal vence o Uzbequistão por 5x0

Com dúvida na direita, Brasil encerra preparação para encarar Escócia
Copa do Mundo 2026

Com dúvida na direita, Brasil encerra preparação para encarar Escócia

Técnico do tetra, Parreira apresenta melhora, mas permanece na UTI
Esportes

Técnico do tetra, Parreira apresenta melhora, mas permanece na UTI