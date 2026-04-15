Em busca da semifinal, Suzano Vôlei disputa 3º jogo contra o Itambé Minas

A noite desta quinta-feira (16/04) reserva muita emoção aos torcedores de Suzano Vôlei e Itambé Minas. Isso porque, a partir das 21 horas, as duas equipes entram em quadra na Arena UniBH, em Belo Horizonte (MG), precisando de uma vitória no terceiro jogo das quartas de final da Superliga para confirmar uma vaga na semifinal do campeonato brasileiro. O confronto decisivo entre duas das camisas mais vitoriosas da modalidade no Brasil terá transmissão ao vivo do sportv2, da VBTV e da getv.



Assim como em 2025, o clássico se repete com roteiro similar. Os mineiros venceram o jogo 1 em casa, o Suzano triunfou na segunda partida da série, disputada na Arena Suzano, e o terceiro e decisivo confronto será disputado em Belo Horizonte exatos 365 dias após a partida que classificou os paulistas na temporada anterior.



A busca por estar entre os quatro melhores do País se tornou uma constante para o Clube do Alto Tietê. A agremiação, cujo time principal é treinado por Cezar Douglas, chegou a duas semifinais nos últimos três anos, e precisa de uma vitória simples para completar uma trinca de chegadas ao top-4 nacional. Para tal, a expectativa é de um jogo duro e cheio de rivalidade, visto que os mandantes buscam a revanche no embate.



O tricampeão nacional quer manter vivo o sonho do tetra, como afirma Cezar Douglas. "Estamos muito determinados em fazer um grande jogo para conquistar essa classificação. Embora os dois jogos da série tenham terminado em 3 sets a 0, sabemos que esse jogo final deve ser ainda mais ajustado. O time que errar menos e explorar melhor suas potencialidades estará na semifinal, e nós vamos à luta por este objetivo", pontuou o treinador.



O terceiro e decisivo confronto da melhor de três entre Itambé Minas e Suzano, pelas quartas de final da Superliga 2024/25, acontecerá nesta quinta-feira (16/04), às 10 horas, na Arena UniBH, com transmissão do sportv2, VBTV e da getv.