Final do Campeonato Brasileiro de Beisebol será no domingo em Mogi

Neste domingo (20), a partir das 9 horas, o Centro Esportivo do Bunkyo receberá as finais das Divisões AA e AAA do Campeonato de Beisebol Amador (CBA), que será disputada entre as equipes Tomateros de Suzano e Koringas da Capital na Divisão AAA. No mesmo dia, também ocorre uma a final da Divisão AA, que é a divisão de acesso, entre os times Sudoeste de Ibiúna e Highlanders de Atibaia.

O CBA é o principal campeonato da modalidade disputada entre adultos, reunindo 18 times divididos em duas divisões que disputam jogos em turno e returno até a definição dos finalistas em cada Divisão. Atletas federados, e até atletas que já passaram por ligas profissionais de beisebol participam do campeonato.

Na Divisão AAA, os Tomateros bateram os Indians por 10 a 2, confirmando seu favoritismo e sua eficiência no ataque, além de um ótimo desempenho de seu arremessador Rafael Pimentel. Os Koringas chegam à final tendo passado pelo Brotherhood. A final da Divisão principal reunirá os 2 arremessadores melhor ranqueados no montinho, Victor Sunahara do Koringas e Rafael Pimentel, suzanense do Tomateros, e ex-atleta da seleção brasileira de beisebol, o que certamente colocará a prova, a capacidade dos rebatedores de ambos os times.

Já na Divisão de acesso o Highlanders venceu o Furai Banzai num jogo disputadíssimo pelo placar de 6 a 5, e o Sudoeste passou pelo Blue Labels por 7 a 4.

Vitor Rodrigues, um dos dirigentes do CBA, se mostra muito satisfeito com a temporada. “Todos nós dirigentes e organizadores do CBA estamos muito felizes com o desempenho dos times que melhoram tecnicamente a cada temporada. A gente percebe o quão sério os times levam o jogo e o campeonato, treinando e se dedicando, e temos feito de tudo para a cada ano melhorarmos ainda mais a liga amadora”.

O manager geral do Bunkyo Mogi Beisebol, Juliano Abe, explica o que representa receber as finais do CBA na cidade. “É uma honra podermos sediar um campeonato tão bem organizado como é o CBA, e mostra que colocamos a cidade novamente na rota da modalidade. A nossa Mogi que já foi a casa de jogadores incríveis como Yan Gomes, Kleber Ojima e tantos outros, gera uma oportunidade muito legal para as nossas crianças verem ao vivo jogos de alto nível com atletas que já foram profissionais ou que representaram a seleção brasileira.”

O Tomateros, time da cidade de Suzano, defende o título da principal Divisão e certamente jogará com a torcida a seu favor. “A retomada do beisebol em Mogi teve a contribuição e ajuda dos integrantes do Tomateros. Vários atletas do time doaram seu tempo para nos auxiliar na reestruturação e até nos eventos de arrecadação. O time doou bolas, tacos, capacetes e certamente terá, como em 2023, a torcida do Bunkyo Mogi”, acrescenta.

O Centro Esportivo do Bunkyo está localizado na Avenida Japão, 5919, no bairro de Porteira Preta. A entrada é gratuita. Caso a chuva impeça a realização dos jogos, as finais acontecerão no dia 3 de novembro.