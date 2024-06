Classificado, Ecus visita o Mauaense; União Mogi e Atlético Mogi fazem clássico mogiano

Com a vaga para a segunda fase, o Esporte Clube União Suzano (Ecus) visita o Mauaense às 15 horas, neste sábado (1°), no Estádio Pedro Benedetti, em Mauá, pela 7ª rodada do Campeonato Paulista da Segunda Divisão (equivalente à quinta divisão estadual). O Leão do Colorado garantiu sua vaga ao vencer o Manthiqueira por W.O na rodada anterior.

O time do Vale do Paraíba não levou um médico para o jogo. A arbitragem esperou por cerca de 1 hora pela chegada do profissional, o que não ocorreu. Então, a Federação Paulista de Futebol (FPF) confirmou a vitória do time suzanense, que chegou aos 16 pontos e garantiu presença na segunda fase da competição antecipadamente.

Dérbi Mogiano

Atlético Mogi e União Mogi fazem o Dérbi Mogiano, às 15 horas, no Nogueirão, em Mogi das Cruzes. O Alvirrubro tem uma situação mais confortável na tabela, está em quarto, na zona de classificação, com sete pontos.

Por outro lado, o Atlético Mogi precisa mais do que nunca da vitória se quiser continuar vivo no torneio. O time foi punido pelo Tribunal de Justiça Desportiva (TJD-SP) por escalação irregular de jogadores por escalação irregular de jogadores no empate diante do Mauá, por 2 a 2, na estreia da competição. Com isso, a Justiça determinou a perna do ponto ganho na partida e mais três, que deixa o time com -1 na tabela de classificação, além de uma multa de R$ 100,00 a R$ 1.000,00.

No mesmo horário, Manthiqueira e Mauá fazem o outro duelo da chave em Guaratinguetá.