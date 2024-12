Com um a menos desde o começo, Botafogo vence o Atlético-MG por 3 a 1 e conquista a Libertadores

O Botafogo venceu por 3 a 1 o Atlético-MG e conquistou a sua primeira Libertadores, mesmo com um jogador a menos desde o primeiro minuto de partida.

Os gols do jogo foram marcados por Luiz Henrique, Alex Telles e Junior Santos, do lado botafoguense. E Vargas para o Atlético, que ainda teve duas chances claríssimas no fim de jogo que poderiam ter mudado o placar.

Gregore foi expulso com 1 minuto de jogo ao entrar com a sola da chuteira na cabeça de Fausto Vera. Porém, o time soube controlar, e fez 2 a 0 ainda no primeiro tempo. Vargas veio no intervalo e fez logo com dois minutos do segundo tempo. Mas ficou nisso. No fim do jogo, nos acréscimos, Junior Santos, que veio do banco também, fez bela jogada, e no bate-rebate dentro da área, sobrou com a bola na cara do gol sem goleiro.