Com um a menos, União Suzano derrota o Avaí por 2 a 1 e garante classificação inédita na Copinha

Foi na raça! Com um a menos, o União Suzano derrotou o Avaí-SC por 2 a 1 pela última rodada do Grupo 24 da Copa São Paulo de Futebol Júnior, nesta sexta-feira (10), no Suzanão. Kayky Silva e Lucas marcaram para o União Suzano. Rigley descontou para os catarinenses.

A tarefa não era simples. O time de Suzano precisava vencer o Avaí, que precisava de um empate para se garantir na próxima fase. A equipe de Suzano ainda perdeu Breno, expulso ainda no primeiro tempo. Além disso, Luan sentiu e teve que sair ainda no primeiro tempo.

Mesmo assim, o Javali das Palmeiras foi heroico, segurou a pressão e conseguiu a classificação histórica para a segunda fase da Copinha, a primeira em sua história. O time fechou a fase de grupos em segundo lugar, com seis pontos. O líder foi o Red Bull Bragantino, que mais cedo derrotou o União Araguainense-TO por 5 a 0 e fechou a fase de grupos com 100% de aproveitamento, com nove pontos. Avaí, com três, e União-TO, que não somou pontos, completam a chave.

O jogo

Até os nove minutos de jogo, os dois times pecaram nos passes e criaram pouco. A primeira chance de perigo saiu em bola parada, com Guilherme, do Suzano, que arriscou de longe. A bola desviou na barreira e foi para fora.

Entretanto, foi o Leão que teve as primeiras oportunidades claras no jogo: primeiro com Cantarelli, de fora da área, e depois com Thayllon, em grande jogada individual. Ambos pararam no goleiro Maidana.

O União Suzano apostou na bola parada e foi assim que abriu o placar no Suzanão. Kayky aproveitou a sobre. Puxou para o meio e bateu no canto do goleiro adversário. 1x0.

A equipe catarinense sentiu o golpe e começou. Kayky apareceu novamente. Desta vez ele recebeu de Lucas na linha de fundo. Ele cruzou para Lucas, que de cabeça, marcou o segundo.

Os mandantes ainda festejavam o gol, quando Breno atingiu o adversário após um carrinho, próximo do meio campo. Como já tinha amarelo, foi expulso. O Avaí foi para o tudo ou nada e começou a pressionar. Aos 39 minutos, Cantarelli cruzou para Rigley, sozinho. Ele cabeceou para o chão e a bola subiu, mas foi para fora, desperdiçando uma grande chance.

O Avaí seguiu em cima dos donos da casa, mas insistia nas jogadas aéreas e facilitava o trabalho do União Suzano. A equipe catarinense chegou a marcar um gol, mas a arbitragem já havia anulado. Aos 22 minutos, porém, Thayllon arrisca de fora da área, Maidana falha e rebate no pé de Rigley, que só empurrou para o gol.

A equipe da casa seguiu na retranca, enquanto o Avaí passou a trabalhar melhor a bola. Aos 36 minutos, Maidana fez uma boa defesa e evitou o empate do Leão. Foi a única chance de perigo após o gol. O time catarinense seguia insistindo nos cruzamentos. Nos acréscimos, o Avaí chegou a empatar, mas foi anulado por impedimento. A festa ficou mesmo com os donos da casa.

Na próxima fase, o União Suzano enfrentará o líder do Grupo 23, com sede em Mogi das Cruzes. A definição da chave será neste sábado (11). Zumbi-AL e Flamengo-RJ brigam pela liderança do grupo.