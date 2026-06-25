Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
quinta 25 de junho de 2026Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 25/06/2026
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Copa do Mundo 2026

Copa 2026: jogos desta quinta-feira definem grupos D, E e F

Alemanha e EUA entram em campo já classificados para a segunda fase

25 junho 2026 - 09h00Por Pedro Peduzzi - Repórter da Agência Brasil
Copa 2026: jogos desta quinta-feira definem grupos D, E e FCopa 2026: jogos desta quinta-feira definem grupos D, E e F - (Foto: Divulgação)

A Copa do Mundo 2026 terá, nesta quinta-feira (25), a terceira e última rodada da fase de grupos para as seleções dos grupos D, E e F. Seis partidas serão disputadas ao longo do dia.

Como previsto no regulamento, os jogos de cada chave ocorrem simultaneamente, evitando favorecimento a equipes com base em resultados anteriores.

As primeiras partidas são pelo Grupo E, às 17h, com o Equador enfrentando a Alemanha, em Nova Jersey, e Curaçau contra Costa do Marfim, na Filadélfia.

Às 20h, serão os confrontos finais do Grupo F. O Japão terá pela frente a Suécia, em partida disputada na cidade de Dallas. A outra partida do grupo será entre Tunísia e Holanda, em Kansas City.

Por último, jogam pelo Grupo D, Turquia e Estados Unidos, em Los Angeles, e Paraguai e Austrália, em São Francisco.

Jogos desta quinta-feira (horário de Brasília):
17h Equador x Alemanha (Grupo E)
17h Curaçau x Costa do Marfim (Grupo E)
20h Japão x Suécia (Grupo F)
20h Tunísia x Holanda (Grupo F)
23h Turquia x Estados Unidos (Grupo D)
23h Paraguai x Austrália (Grupo D)

Grupo E
Alemanha 6 pontos; saldo de gols: 7
Costa do Marfim 3 pontos; saldo de gols: 0
Equador 1 ponto; saldo de gols: -1
Curaçao 1 ponto; saldo de gols: -6

Resultados das duas primeiras rodadas

1ª rodada
Alemanha 7 x 1 Curaçao
Costa do Marfim 1 x 0 Equador

2ª rodada
Alemanha 2 x 1 Costa do Marfim
Equador 0 x 0 Curaçao

A Alemanha chega à rodada final já classificada e na liderança. A disputa pela segunda vaga envolve Costa do Marfim e Equador, enquanto Curaçau ainda mantém chances de classificação entre os melhores terceiros colocados.

Grupo F
Holanda 4 pontos; saldo de gols: 4
Japão 4 pontos; saldo de gols: 4
Suécia 3 pontos; saldo de gols: 0
Tunísia 0 ponto; saldo de gols: -8

Resultados das duas primeiras rodadas

1ª rodada
Holanda 2 x 2 Japão
Suécia 5 x 1 Tunísia

2ª rodada
Holanda 5 x 1 Suécia
Japão 4 x 0 Tunísia

Com duas seleções empatadas na liderança, o Grupo F chega em aberto à rodada final. Holanda e Japão dependem de seus resultados para garantir vaga, enquanto a Suécia ainda tem chances de classificação. A Tunísia precisa vencer e aguardar combinação de resultados.

Grupo D
Estados Unidos 6 pontos; saldo de gols: 5
Austrália 3 pontos; saldo de gols: 0
Paraguai 3 pontos; saldo de gols: -2
Turquia 0 ponto; saldo de gols: -3

Resultados das duas primeiras rodadas

1ª rodada
Estados Unidos 4 x 1 Paraguai
Austrália 2 x 0 Turquia

2ª rodada
Estados Unidos 2 x 0 Austrália
Turquia 0 x 1 Paraguai

Os Estados Unidos chegam classificados para a rodada final, enquanto Austrália e Paraguai disputam a segunda vaga direta. A Turquia ainda tenta pontuar para seguir com chances de avançar como uma das melhores terceiras colocadas.

Deixe seu Comentário

Leia Também

Brasil vence a Escócia por 3 a 0 e se classifica em 1&ordm; no Grupo C
Esportes

Brasil vence a Escócia por 3 a 0 e se classifica em 1º no Grupo C

Ancelotti vê Neymar em condição de jogo e acena com Rayan titular
Copa do Mundo 2026

Ancelotti vê Neymar em condição de jogo e acena com Rayan titular

Ancelotti espera evolução do Brasil em jogo contra a Escócia: 'Confio que vamos seguir melhorando'
Copa do Mundo 2026

Ancelotti espera evolução do Brasil em jogo contra a Escócia: 'Confio que vamos seguir melhorando'

Copa 2026 com Brasil em campo: veja as partidas desta quarta-feira
Copa do Mundo 2026

Copa 2026 com Brasil em campo: veja as partidas desta quarta-feira

Cristiano Ronaldo faz dois gols e Portugal vence o Uzbequistão por 5x0
Esportes

Cristiano Ronaldo faz dois gols e Portugal vence o Uzbequistão por 5x0

Com dúvida na direita, Brasil encerra preparação para encarar Escócia
Copa do Mundo 2026

Com dúvida na direita, Brasil encerra preparação para encarar Escócia