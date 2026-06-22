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Jornal Diário de Suzano - 20/06/2026
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Esportes

Messi se isola na artilharia das Copas e Argentina vai ao mata-mata

Atacante chega a 18 gols em Mundiais e é decisivo contra a Áustria

22 junho 2026 - 16h54Por Agência Brasil
Atacante chega a 18 gols em Mundiais e é decisivo contra a ÁustriaAtacante chega a 18 gols em Mundiais e é decisivo contra a Áustria - (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Em 22 de junho de 1986, nas quartas de final da Copa do Mundo, Diego Armando Maradona garantiu a vitória da Argentina sobre a Inglaterra, por 2 a 1, com dois gols épicos. Um deles, de mão, entrou para a história como a "mão de Deus", diante das arquibancadas do Estádio Azteca, na Cidade do México,.

Exatamente 40 anos depois, outro camisa 10 argentino entrou para a história do futebol: nesta segunda-feira (22), Lionel Andrés Messi se isolou como o maior artilheiro dos Mundiais masculinos ao balançar as redes duas vezes no triunfo sobre a Áustria, por 2 a 0, em Dallas, nos Estados Unidos.

A partida foi o segundo confronto dos argentinos na primeira fase, pelo Grupo J, e garantiu a classificação para o mata-mata.

Recorde pode aumentar

O craque de 38 anos iniciou o jogo empatado com o ex-atacante alemão Miroslav Klose, com 16 gols. Com os dois que marcou, chegou a 18, assumindo também a artilharia da Copa deste ano, com quatro gols.

E o recorde ainda pode aumentar, já que a Seleção Argentina tem, ao menos, outros dois compromissos no Mundial: a terceira rodada da fase de grupos e os 16 avos de final, a primeira do mata-mata.

Messi atingiu outras marcas relevantes: são seis jogos seguidos de Copa fazendo gols ele também havia balançado as redes nas quatro últimas partidas da edição de 2022, no Catar, em que a Argentina foi campeã.

O argentino se iguala aos ex-atacante Just Fontaine, francês que brilhou no Mundial de 1958, e ao brasileiro Jairzinho, que marcou em todas as partidas da campanha do tri, em 1970.

Além disso, o craque se isolou como o jogador com mais vitórias em Copas, atingindo 18 triunfos e deixando novamente Klose para trás. O alemão ganhou 17 partidas.

Com seis pontos, a Argentina lidera o Grupo J, que ainda será complementado pelo jogo entre Jordânia e Argélia, a partir da meia-noite (horário de Brasília) de segunda para terça-feira (23), na Califórnia (Estados Unidos). Ambos estão zerados. A Áustria segue com os três pontos somados na estreia.

Pela última rodada da fase de grupos, os hermanos voltam a jogar em Dallas, agora com a seleção jordaniana, às 23h de sábado (27). No mesmo dia e horário, os austríacos medem forças com os argelinos, em Kansas City.

Insistência e recorde

Na Argentina, o técnico Lionel Scaloni promoveu somente uma mudança em relação ao time que venceu a Argélia por 3 a 0 em Kansas City, há seis dias. O lateral-direito Nahuel Molina entrou no lugar de Gonzalo Montiel.

Já do lado austríaco, foram três alterações na equipe que fez 3 a 1 na Jordânia, na Califórnia. Na defesa, Philipp Lienhart deu vaga a Kevin Danso. O também zagueiro Phillip Mwene saiu, para a entrada do meia Paul Wanner. Por fim, no ataque, o técnico Ralf Rangnick optou por Michel Michael Gregoritsch e deixou Sasa Kalajdic no banco.

Messi poderia ter feito história com oito minutos de bola rolando, após o árbitro Amin Mohamed Omar conferir no vídeo um corte do zagueiro Stefan Posch em cima do atacante Lautaro Martínez e marcar pênalti. O camisa 10 argentino, porém, demorou a decidir o canto da cobrança e chutou para fora, à esquerda da meta austríaca.

A oportunidade desperdiçada animou a Áustria, que encaixou melhor a marcação de pressão, característica das equipes dirigidas por Rangnick. Ainda assim, eram os sul-americanos que conseguiam ser mais agudos no ataque, liderados por Messi.

Aos 18, o astro foi travado pelo zagueiro David Alaba, na hora da finalização, e parou em grande defesa de Alexander Schalger. Aos 30, na sobra de um chute do volante Enzo Fernandes, defendido pelo goleiro, que ficou caído no gramado, o atacante tentou aproveitar a meta vazia, mas Alaba apareceu à frente e evitou novamente o gol.

A insistência de Messi foi recompensada aos 38 minutos. Em contra-ataque puxado desde o meio-campo, o lateral Facundo Medina recebeu na esquerda e cruzou rasteiro. O atacante Thiago Almada deixou a bola passar por entre as pernas, e o camisa 10 chegou batendo, no contrapé de Schalger. A história já estava feita em Dallas.

A segunda etapa foi menos movimentada, com as principais chances surgindo na bola parada. Aos nove minutos, o meia Marcel Sabitzer, no jogo número 100 dele pela Áustria, cobrou falta pela esquerda e obrigou o goleiro Dibu Martínez a fazer uma boa defesa, espalmando para escanteio. Aos 27, Messi bateu e o atacante Nico González cabeceou rente à trave esquerda da seleção europeia.

Nos acréscimos, o camisa 10 brilhou de novo. O atacante Julián Álvarez parou em Schalger. No rebote, o volante Leandro Paredes rolou para Messi, que escapou da marcação e chutou prensado, mas o suficiente para fechar o placar em Dallas, fazendo o quinto dele e da própria Argentina na Copa.

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