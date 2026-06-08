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Jornal Diário de Suzano - 06/06/2026
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Esportes

Dragão Negro inicia nova fase, anuncia parceria com a Kappa e reforça projeto social em Mogi

Clube amplia estrutura organizacional, fortalece atuação institucional e apresenta nova fornecedora oficial de material esportivo para a temporada 2026/2027

08 junho 2026 - 09h47Por da Reportagem Local
Dragão Negro inicia nova fase, anuncia parceria com a Kappa e reforça projeto social em Mogi Dragão Negro inicia nova fase, anuncia parceria com a Kappa e reforça projeto social em Mogi - (Foto: Divulgação)

O Dragão Negro Esporte Clube inicia oficialmente uma nova fase de sua trajetória, marcada pela profissionalização da gestão, fortalecimento institucional e ampliação do impacto social desenvolvido em Mogi das Cruzes por meio do Projeto Social Base Dragão Negro. Com tradição desde 1979, o clube anuncia uma nova estrutura organizacional para a temporada 2026/2027 e oficializa a Kappa como fornecedora de material esportivo.
Mais do que a disputa de competições, o Dragão Negro passa a operar com uma estrutura departamentalizada, inspirada em modelos modernos de gestão esportiva, ampliando governança, organização administrativa e capacidade de atuação social.
A nova estrutura executiva será conduzida por Marcos Roberto (Betão), presidente do Dragão Negro Esporte Clube, ao lado do Comendador Marcos Bastos, vice-presidente de Futebol e Institucional, responsável pelo direcionamento estratégico e expansão institucional do projeto.
A estrutura conta ainda com Andreia Bastos, na Vice-Presidência Administrativo-Financeira e CFO; Rodrigo Weslley, na Vice-Presidência Desportiva; e Marcos Oliveira, na Vice-Presidência de Logística e Planejamento. O modelo também passa a contar com diretorias especializadas nas áreas Social, Relações Internacionais, Design, Jurídico Institucional, Jurídico dos Atletas e Comunicação.
Segundo Marcos Bastos, o novo momento representa um avanço importante para o clube e para o projeto social desenvolvido na cidade.
“Mais do que uniformes, este anúncio representa um novo posicionamento. O Dragão Negro acredita que futebol de base, impacto social e gestão profissional merecem o mesmo nível de excelência, organização e identidade vistos em grandes instituições esportivas”, afirma.
Como parte desta nova etapa, o clube oficializou a Kappa como parceira para fornecimento de materiais esportivos na temporada 2026/2027. Nascida em Turim, na Itália, a marca possui tradição internacional no esporte e passa agora a integrar o projeto do Dragão Negro, atendendo tanto o clube quanto o Projeto Social Base Dragão Negro.
A parceria prevê o desenvolvimento dos novos uniformes oficiais da temporada, que terão conceito e identidade inspirados no futebol europeu. A coleção será desenvolvida por Janaina Assis, diretora de Design do clube.
“A chegada da Kappa representa também um movimento de fortalecimento institucional que valoriza todo o ecossistema construído pelo Dragão Negro. Atletas passam a representar uma instituição ainda mais fortalecida. Famílias passam a fazer parte de uma estrutura ainda mais preparada”, destaca Marcos Bastos.
O novo ciclo do clube também conta com o apoio de parceiros estratégicos como B2Gether, Grupo BAXTECH, ClubSystem, Piano Tintas, Madeiras Piassa e ALLMILES, empresas que passam a integrar o projeto voltado ao fortalecimento do futebol e à geração de impacto social para crianças e adolescentes da região de Jundiapeba e de Mogi das Cruzes.
O Dragão Negro também anunciou que deverá apresentar novidades relacionadas ao futebol feminino.
Para celebrar o novo momento, o clube realizará, em breve, um coquetel oficial de apresentação dos uniformes da temporada 2026/2027. O evento reunirá patrocinadores, parceiros, atletas, autoridades, famílias e convidados especiais. A data será divulgada futuramente.
“Porque o Dragão acredita em um princípio simples: quando o clube cresce, crescemos juntos”, finaliza Marcos Bastos.

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