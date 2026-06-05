Ancelotti adianta titularidade de Igor Thiago e Paquetá contra o Egito neste sábado

Carlo Ancelotti anunciou Igor Thiago e Lucas Paquetá como titulares da Seleção Brasileira no amistoso deste sábado (6) com o Egito, em entrevista coletiva na manhã desta sexta (5), em Nova Jersey. O objetivo do treinador é testar “uma nova alternativa” no último compromisso da Amarelinha antes da estreia na Copa do Mundo.

“É o último jogo para fazer teste. Paquetá representa um jogador importante para nós, porque tem característica diferente dos outros meias. Quero testá-lo e testar o Igor Thiago no jogo de amanhã. Acho que o sistema com os quatro na frente está bastante consolidado. Quero testar uma nova alternativa no último teste”, adiantou o treinador.

A dupla já escalada para o jogo balançou as redes na goleada por 6 a 2 sobre o Panamá, no Maracanã, no último domingo (31), e terá a oportunidade de responder à confiança do italiano. Ancelotti confirmou também o lateral-esquerdo Douglas Santos entre os 11 iniciais e que o goleiro Weverton atuará no segundo tempo.

Com um plantel de jogadores que estão em momentos físicos diferentes - alguns se recuperaram há pouco tempo de lesão e outros que acabaram de terminar a temporada ou que acumularam um tempo maior de inatividade antes de se apresentar à Amarelinha - a comissão técnica está atenta ao controle de carga dos jogadores.

“Amanhã, temos 11 mudanças, vou aproveitar as 11 mudanças na segunda parte. Pode ser que alguns jogadores precisem jogar mais, que tenham saído de lesão anteriores, como Raphinha, Bruno, pode ser que eu dê um pouco mais de minutos a eles, mas todos vão jogar”, disse Ancelotti, que ainda revelou a possibilidade de Gabriel Magalhães ser poupado por estar "cansado" após a disputa da final da Champions League pelo Arsenal.

Brasil e Egito se enfrentam neste sábado (6), às 19h (de Brasília), no Huntington Bank Field, em Cleveland.