Suzano Vôlei aposta em novo elenco e gerente-geral tem boas perspectivas para o Campeonato Paulista

A gerente-geral do Suzano Vôlei, Ana Paula Ferreira, compartilhou a projeção do futuro do time da cidade. Durante entrevista ao Diário de Suzano, comentou sobre os preparativos para o Campeonato Paulista, Superliga e a Copa Brasil. Além de citar as contratações recentes e projetos.



A ex-jogadora de vôlei deixou as quadras em 2018, quando se lançou aos trabalhos de supervisão técnica. Está à frente do Suzano Vôlei desde 2021.



Para as competições, a gerente do time compartilhou que os preparativos e treinamentos se iniciarão ainda em julho, e que em agosto acontecerá a primeira disputa do Campeonato Paulista. “Foco total no paulista. O time se fortaleceu para isso”, pontuou. Em seguida, Suzano disputará a Superliga que começa em Outubro e pôr fim a Copa Brasil, em janeiro. Também pontuou que a Copa do Mundo não interfere no calendário do Vôlei.



Durante a entrevista comentou as contratações divulgadas recentemente. Citando primordialmente o técnico do time, Nery Tambeiro. “Um dos principais técnicos do cenário nacional. Ele carrega as características do Suzano Vôlei”, afirmou. Também destacou a trajetória dele. ”Nery foi campeão da Copa do Brasil em 2022 e campeão do Campeonato Paulista em 2023. Ele vem a somar com sua experiencia”, finalizou.



Já na escolha dos novos atletas, a gerente explica que: “Buscamos preencher os pontos fracos avaliados na equipe durante a temporada passada”. Além de destacar a mescla de idade entre atletas escolhidos. “A escolha de atletas mais experientes se dá devido a tranquilidade que é estabelecida para os mais jovens. Ajuda a segurar a pressão do jogo”, finalizou.



Entre os times que podem gerar desconforto para o Suzano Vôlei, destacou os times de Campinas; Sesi; São José e Guarulhos. “Os times do paulista estão mais fortes neste ano. Acredito que será um campeonato bem disputado”, pontuou.



Ana Paula também citou a iniciativa ‘Futuro Campeão’, projeto do Suzano Vôlei em parceria com a prefeitura de Suzano para aulas gratuitas de voleibol para crianças e jovens de 8 a 16 anos. “No ano passado atendemos 500 alunos, e temos como meta esse ano atender 800 alunos”, pontuou. As aulas acontecem no Ginásio Paulo Portela.



Ela declarou que Suzano foi e ainda é a capital do vôlei. “Nós temos a maior média de público na Superliga”, comentou. Além de destacar a importância da Arena Suzano e sua possibilidade de comportar até 7 mil espectadores.



Ao ser questionada sobre o projeto de liga independente de vôlei, Ana Paula disse ser a favor da iniciativa. Reforçou que o trabalho está sendo criado juntamente da Confederação Brasileira de Vôlei e que beneficiará muitos clubes. “Acredito que essa liga traga bastante benefícios, como mais autonomia e mais receita”, finalizou.