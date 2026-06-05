Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
sexta 05 de junho de 2026Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 04/06/2026
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Esportes

Suzano Vôlei aposta em novo elenco e gerente-geral tem boas perspectivas para o Campeonato Paulista

Gerente-geral do Suzano Vôlei, Ana Paula Ferreira, compartilhou a projeção do futuro do time da cidade

05 junho 2026 - 16h53Por Guilherme Cerqueira - da Reportagem Local
Gerente-geral do Suzano Vôlei, Ana Paula Ferreira, compartilhou a projeção do futuro do time da cidadeGerente-geral do Suzano Vôlei, Ana Paula Ferreira, compartilhou a projeção do futuro do time da cidade - (Foto: Isabela Oliveira/DS)

A gerente-geral do Suzano Vôlei, Ana Paula Ferreira, compartilhou a projeção do futuro do time da cidade. Durante entrevista ao Diário de Suzano, comentou sobre os preparativos para o Campeonato Paulista, Superliga e a Copa Brasil. Além de citar as contratações recentes e projetos.


A ex-jogadora de vôlei deixou as quadras em 2018, quando se lançou aos trabalhos de supervisão técnica. Está à frente do Suzano Vôlei desde 2021.


Para as competições, a gerente do time compartilhou que os preparativos e treinamentos se iniciarão ainda em julho, e que em agosto acontecerá a primeira disputa do Campeonato Paulista. “Foco total no paulista. O time se fortaleceu para isso”, pontuou. Em seguida, Suzano disputará a Superliga que começa em Outubro e pôr fim a Copa Brasil, em janeiro. Também pontuou que a Copa do Mundo não interfere no calendário do Vôlei.


Durante a entrevista comentou as contratações divulgadas recentemente. Citando primordialmente o técnico do time, Nery Tambeiro. “Um dos principais técnicos do cenário nacional. Ele carrega as características do Suzano Vôlei”, afirmou. Também destacou a trajetória dele. ”Nery foi campeão da Copa do Brasil em 2022 e campeão do Campeonato Paulista em 2023. Ele vem a somar com sua experiencia”, finalizou.


Já na escolha dos novos atletas, a gerente explica que: “Buscamos preencher os pontos fracos avaliados na equipe durante a temporada passada”. Além de destacar a mescla de idade entre atletas escolhidos. “A escolha de atletas mais experientes se dá devido a tranquilidade que é estabelecida para os mais jovens. Ajuda a segurar a pressão do jogo”, finalizou.


Entre os times que podem gerar desconforto para o Suzano Vôlei, destacou os times de Campinas; Sesi; São José e Guarulhos. “Os times do paulista estão mais fortes neste ano. Acredito que será um campeonato bem disputado”, pontuou.


Ana Paula também citou a iniciativa ‘Futuro Campeão’, projeto do Suzano Vôlei em parceria com a prefeitura de Suzano para aulas gratuitas de voleibol para crianças e jovens de 8 a 16 anos. “No ano passado atendemos 500 alunos, e temos como meta esse ano atender 800 alunos”, pontuou. As aulas acontecem no Ginásio Paulo Portela.


Ela declarou que Suzano foi e ainda é a capital do vôlei. “Nós temos a maior média de público na Superliga”, comentou. Além de destacar a importância da Arena Suzano e sua possibilidade de comportar até 7 mil espectadores.


Ao ser questionada sobre o projeto de liga independente de vôlei, Ana Paula disse ser a favor da iniciativa. Reforçou que o trabalho está sendo criado juntamente da Confederação Brasileira de Vôlei e que beneficiará muitos clubes. “Acredito que essa liga traga bastante benefícios, como mais autonomia e mais receita”, finalizou.

Deixe seu Comentário

Leia Também

Ancelotti adianta titularidade de Igor Thiago e Paquetá contra o Egito neste sábado
Esportes

Ancelotti adianta titularidade de Igor Thiago e Paquetá contra o Egito neste sábado

Brasil encontra velhos conhecidos no Grupo C da Copa do Mundo
Esportes

Brasil encontra velhos conhecidos no Grupo C da Copa do Mundo

João Fonseca luta, mas dá adeus a Roland Garros após revés para Mensik
Esportes

João Fonseca luta, mas dá adeus a Roland Garros após revés para Mensik

Seleção brasileira desembarca nos EUA e faz primeiro treino à tarde
Esportes

Seleção brasileira desembarca nos EUA e faz primeiro treino à tarde

Torneio de ginástica rítmica reúne cidades de SP; Suzano se destaca com maior quantidade de troféus
Esportes

Torneio de ginástica rítmica reúne cidades de SP; Suzano se destaca com maior quantidade de troféus

Suzanense cria hino para a Copa do Mundo de 2026
Esportes

Suzanense cria hino para a Copa do Mundo de 2026