Ecus encara o Paulista de Jundiaí pela 2ª Divisão; Usac recebe o Juventus pela Copa Paulista

O futebol suzanense estará movimentado neste fim de semana. Isso porque o Ecus, time que hoje joga a Segunda Divisão do Campeonato Paulista, viaja para encarar o Paulista de Jundiaí, time já campeão da Copa do Brasil.

A partida será neste sábado às 15 horas, em Jundiaí. Nesta segunda fase da Segunda Divisão, o Ecus acumula duas derrotas em dois jogos e está em último no grupo.

Já pela Copa Paulista, campeonato que permite ao finalista decidir se joga a Série D do Brasileirão ou a Copa do Brasil, terá Usac e Juventus da Mooca, no Suzanão. A partida também será neste sábado, às 15 horas.