Ecus espera pagamento de quase R$ 42 mil do Corinthians

O Esporte Clube União Suzano (Ecus) está aguardando um pagamento de quase R$ 42 mil por parte do Corinthians. O valor é referente a um jogador que passou pelo time suzanense.

“Já ganhamos na Justiça, agora estamos aguardando o pagamento. Nem podemos contar com esse valor, se vier, será bem-vindo, mas pode sair em dez dias ou em dez anos”, disse o diretor de futebol do Ecus, Diego Galo.

O Corinthians tem sofrido com diversas cobranças de jogadores e empresários. Por isso, o clube formulou um plano de pagamento coletivo, que foi homologado em abril na Câmara Nacional de Resolução de Disputas (CNRD). O Ecus é um dos credores que está no plano.

Apesar do valor a ser recebido, o Ecus vive um momento financeiramente estável, já que em outubro de 2024 se tornou uma SAF. “Esse valor não seria nem 10% do custo operacional que tivemos até o momento na disputa da Bezinha. Hoje o Ecus é saudável com a SAF. É feito um aporte mensal no clube”, explicou o diretor.

O Ecus viveu um momento delicado financeiramente em 2024. O DS noticiou, antes do início da Segunda Divisão do Campeonato Paulista, conhecida como Bezinha, que o clube teve de pagar uma dívida de R$ 90 mil por escalação irregular de um jogador.

“Depois da SAF, o clube passou a ser gerido pela WBrasil Soccer Agency. Com isso, procuramos profissionalizar todos os setores, para que isso possa refletir dentro de campo e aos poucos ir mudando a cara do clube na cidade. Vemos o carinho que o povo suzanense tem pelo Ecus. Nosso objetivo é conquistar o povo de Suzano novamente, como foi no passado”, disse Diego.

Balanço

O diretor de futebol realizou um balanço do trabalho realizado pelo Ecus na Bezinha. O time suzanense se classificou na liderança do Grupo C na primeira fase e está na zona de classificação para a semifinal.

“O trabalho é bem feito dentro do que planejamos. Sabemos que é uma competição muito difícil, mas acreditamos na força do nosso elenco. Com muito trabalho e pés no chão, nossa meta sempre foi o acesso para a Série A4”, explicou.

Como destaques do elenco, o diretor colocou o meia Allan Marques e o goleiro Luan Labiuc. “O grupo todo está de parabéns, mas destacaria o meia Allan Marques, que é um atleta remanescente da temporada passada e vem fazendo um grande campeonato com três gols marcados. O nosso goleiro Luan Labiuc também vem se destacando, com apenas seis gols sofridos em 11 jogos”, finalizou Diego.

A próxima partida do Ecus é neste sábado (19), às 15 horas, contra o Guarulhos, no Suzanão. A equipe está em 2º no Grupo 5, com seis pontos, e está se classificando para a semifinal. O jogo será transmitido pelo canal Paulistão no YouTube