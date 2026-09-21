Helicóptero sai de Guararema, cai e deixa três feridos no interior de SP

Um helicóptero saiu de Guararema e caiu, na madrugada deste domingo (20), em uma área rural de Iaras, no interior de São Paulo. Três pessoas que estavam na aeronave foram socorridas e encaminhadas ao Pronto-Socorro Municipal de Avaré. Um dos passageiros, de 44 anos, era procurado pela Justiça.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), os mandados de prisão relacionados aos crimes de tráfico de drogas e roubo foram cumpridos e comunicados ao Poder Judiciário. Os envolvidos permanecem internados sob escolta policial.

Equipes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar foram acionadas para atender à ocorrência, com apoio do helicóptero Águia.

O caso foi registrado na Delegacia de Avaré como atentado contra a segurança de transporte marítimo, fluvial ou aéreo e é investigado em conjunto com a DIG (Delegacia de Investigações Gerais) do município, para esclarecimento dos fatos.

A Força Aérea Brasileira (FAB) informou, por meio do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), que investigadores do Quarto Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Seripa IV), órgão regional do Cenipa, com sede em São Paulo, foram acionados para realizar a Ação Inicial da ocorrência envolvendo a aeronave de matrícula PT-YBL em Iaras.

Veja a nota completa abaixo:

"Durante a Ação Inicial, realizada logo após o evento, investigadores qualificados e credenciados aplicam técnicas específicas para a coleta e confirmação de dados, a verificação dos danos causados à aeronave ou pela aeronave, além do levantamento de outras informações relevantes.

Nessa etapa, reúnem-se elementos que subsidiarão as fases posteriores da investigação, as quais têm por finalidade identificar possíveis fatores contribuintes e, quando aplicável, permitir a emissão de Recomendações de Segurança voltadas à prevenção de novas ocorrências".