Flávia Saraiva é ouro nas assimétricas da Copa do Mundo de ginástica

A ginasta Flávia Saraiva foi campeã das disputas das barras assimétricas na etapa da Hungria da Copa do Mundo. A brasileira alcançou, na manhã deste sábado (19), a somatória de 13,366. Em quarto lugar, Lorrane Oliveira ficou a apenas 00,067 pontos do pódio.
A norte-americana Tatum Drusch foi a segunda colocada e a eslovaca Barbora Kundraft fechou o pódio.
Integrando a série challenge e também o circuito mundial da modalidade, o evento é a penúltima competição do tipo na temporada.
Na próxima semana, a etapa de Paris (França) fecha a temporada. Depois, acontecerá o Mundial de Ginástica Artística 2026 em Roterdã (Holanda), entre 17 e 25 de outubro.