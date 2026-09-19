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Jornal Diário de Suzano - 19/09/2026
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Esportes

Flávia Saraiva é ouro nas assimétricas da Copa do Mundo de ginástica

Conquista é o primeiro pódio do Brasil na Hungria

19 setembro 2026 - 15h39Por da Agência Brasil
A brasileira alcançou, na manhã deste sábado (19), a somatória de 13,366A brasileira alcançou, na manhã deste sábado (19), a somatória de 13,366 - (Foto: CBG/Divulgação)

A ginasta Flávia Saraiva foi campeã das disputas das barras assimétricas na etapa da Hungria da Copa do Mundo. A brasileira alcançou, na manhã deste sábado (19), a somatória de 13,366. Em quarto lugar, Lorrane Oliveira ficou a apenas 00,067 pontos do pódio.

A norte-americana Tatum Drusch foi a segunda colocada e a eslovaca Barbora Kundraft fechou o pódio.

Integrando a série challenge e também o circuito mundial da modalidade, o evento é a penúltima competição do tipo na temporada.

Na próxima semana, a etapa de Paris (França) fecha a temporada. Depois, acontecerá o Mundial de Ginástica Artística 2026 em Roterdã (Holanda), entre 17 e 25 de outubro.