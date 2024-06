Educação realiza nova etapa dos Jogos Escolares no Portelão

A Secretaria Municipal de Educação realizou na última terça-feira (04/06) mais uma fase da primeira edição dos “Jogos Escolares do Município de Suzano”. A etapa foi realizada no Complexo Poliesportivo Paulo Portela e contou com 120 alunos das escolas Odário Ferreira da Silva, do Jardim Belém; Adélia de Lima Franco, do Jardim Amazonas; Professor Paulo Henrique Barreiros, do Parque Residencial Samambaia; Engenheiro Isaias Martinelli Gama, do Jardim Nova América; Professora Liuba Pizzolitto, do Jardim das Lavras Mirim; e Professor Manoel Vicente Ferreira Filho, da Vila Helena.

A jornada do dia contou com as presenças do prefeito Rodrigo Ashiuchi; do secretário de Educação, Leandro Bassini; da gestora estratégica da pasta, Renata Priscila Valencio Magalhães; e da professora supervisora de Educação Física, Marilene Oliveira. Na atividade, os estudantes jogaram pique-bandeira e queimada, que são as duas modalidades que compõem a competição. Ao final, todos os alunos receberam medalhas pela participação.

Essa foi a penúltima etapa da competição. Os jogos serão concluídos na próxima terça-feira (11/06) no Centro de Iniciação ao Esporte (CIE) Professor David Ramos Trinca, no Jardim Santa Inês. No total, as disputas contam com a participação de 650 estudantes distribuídos em 32 equipes de 16 escolas.

A iniciativa visa promover a integração entre os educandos, possibilitando a participação deles nas brincadeiras de uma maneira que possa contribuir para a educação integral e desenvolvimento de competências e habilidades baseadas nos fundamentos pedagógicos da Educação Física Escolar. Além disso, o torneio visa proporcionar aos estudantes a compreensão do corpo como um todo, integrado pelas dimensões cognitivas, físicas, socioemocionais, culturais e como promotor de vivência e produtor dos sentidos e significados, numa perspectiva holística; e oportunizar a formação do cidadão, desenvolvendo os princípios de educação integral, equidade e educação inclusiva, entre outros norteadores da Proposta Curricular do Município de Suzano.

O secretário Leandro Bassini afirmou que as atividades comprovam o sucesso dos métodos de ensino adotados pela pasta. “As crianças estão se divertindo muito e essa também é uma forma de aprendizado. O contato com outros alunos promove bem-estar e novas amizades”, apontou o secretário.

Por sua vez, o prefeito destacou os benefícios para os estudantes e ressaltou a importância do evento para a cidade. “As crianças estão vivendo um momento de integração e diversão. Nesta fase da vida, as escolas precisam promover ações como essa. Fico muito feliz com o trabalho realizado pelo secretário Leandro e por toda a equipe da Educação por podermos viabilizar essas competições. Todos estão se esforçando muito para promover o torneio”, finalizou Ashiuchi.