Em busca da liderança, Suzano Vôlei enfrenta o Guarulhos na última rodada do Paulista

O Suzano Vôlei se prepara para seu último desafio na primeira fase do Campeonato Paulista 2024. Nesta sexta-feira (27/09), às 19h30, a equipe do técnico Pedro Uehara, o Peu, visita o Vedacit Vôlei Guarulhos para o clássico que marca o reencontro entre os rivais que protagonizaram a última final do campeonato, em 2023. A partida será transmitida pelo canal Torcida Brasileira TV (youtube.com/@torcidabrasileiratv).

Já classificado para as semifinais, o Suzano entra em ação na busca da liderança geral do torneio, o que garante vantagem no mando de quadra para a disputa do mata-mata. Com 15 pontos, o time do Alto Tietê poderá assumir a ponta do torneio e, para isso, além de vencer os guarulhenses no Ginásio da Ponte Grande, a equipe precisará torcer por um revés do líder Vôlei Renata, que enfrenta o Praia Grande fora de casa.

Por sua vez, os mandantes do duelo desta sexta-feira ainda precisam confirmar sua vaga, o que confere um tempero ainda mais especial ao Clássico do Alto Tietê. Com grandes confrontos ao longo das últimas temporadas, os duelos entre os times de Suzano e Guarulhos vêm sendo recheados de rivalidade e tensão com confrontos eliminatórios na Superliga, a decisão do último Campeonato Paulista, e uma série na qual seis dos últimos oito jogos entre os adversários terminaram com vitórias de 3 sets a 2 para um dos lados.

Na visão do técnico Peu, o fato de ser um confronto com jeito de clássico torna a partida ainda mais acirrada. “As duas equipes vem criando uma rivalidade grande, por isso, os dois lados querem muito ganhar o jogo. Ambos temos motivações pensando no torneio, afinal, nós queremos a liderança e eles buscam se garantir no mata-mata. Será um grande jogo e vamos com tudo para fechar bem a fase classificatória e ficar na melhor posição possível”, constatou.

