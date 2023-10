Fim de semana da Fórmula 1 tem sprint no sábado e GP no domingo

Para este fim de semana, o roteiro será diferente, novamente com corrida sprint no sábado e o tradicional GP no domingo.

Assim, nesta sexta acontece apenas um treino-livre, às 14h30, e às 18 horas já será a classificatória para a corrida de domingo.

Enquanto no sábado, às 14h30, será o classificatória para a corrida sprint. E às 19 horas será a “minicorrida”.

A temporada da Fórmula 1 já está decidida. Max Verstappen conquistou, no GP do Catar, seu terceiro título mundial.

Mas as demais disputas ainda estão abertas. Por exemplo para o segundo lugar.

O colega de equipe de Max, Sergio Pérez, vem abaixo do esperado, e vê Lewis Hamilton se aproximar.

O mexicano tem 224 pontos, e o inglês soma 194. A diferença poderia ser menor, se Hamilton não tivesse batido em Russell, seu colega de Mercedes, logo na primeira curva no GP do Catar.

A pressão sobre Checo Pérez, como é conhecido o mexicano, é tão grande, que a RBR deu um ultimato de 5 corridas para o piloto se confirmar em 2024.

Sergio Pérez terá as cinco próximas corridas que encerram a temporada 2023 da Fórmula 1 para provar que merece continuar na Red Bull. Caso contrário, a equipe taurina estaria pronta para rescindir o contrato do mexicano e promover Daniel Ricciardo de volta ao time principal, abrindo ainda a vaga na AlphaTauri para Liam Lawson já em 2024. A informação é da versão italiana do site Motorsport desta quinta-feira (19).

Ricciardo é outra novidade. De volta ao grid da F1 substituindo o demitido Nyck de Vries na AlphaTauri, Daniel Ricciardo disputou apenas duas corridas antes de ausentar-se novamente da disputa: no fim de agosto, o australiano fraturou o metacarpo da mão esquerda em colisão no TL2 para o GP da Holanda. Cinco etapas depois, o piloto de 34 anos vai retomar o cockpit do AT04 no GP dos Estados Unidos, neste fim de semana.

A Fórmula 1 estaciona neste fim de semana em Austin, no Texas, para o GP dos Estados Unidos.