Fora de casa, Suzano vira sobre Sesi Bauru e garante vantagem na semifinal do Paulista

O Suzano Vôlei abriu vantagem na luta por uma vaga na final do Campeonato Paulista 2024 ao derrotar o Sesi Bauru fora de casa por 3 sets a 2 (25x18 | 27x29 | 25x14 | 20x25 | 21x23) no jogo de ida das semifinais do Estadual na noite da última terça-feira (01/10).

Com o triunfo, o time do Alto Tietê precisa de uma simples vitória no jogo de volta, a ser disputado nesta sexta-feira (04/10), às 21 horas, na Arena Suzano (avenida Senador Roberto Simonsen, 90 - Jardim Imperador). Em caso de vitória do Sesi, um set extra (golden set) definirá o primeiro finalista do torneio.

Os ingressos para o confronto decisivo estão disponíveis em suzanovoleioficial.com.br/ingressos, e os interessados devem apresentar o QR Code gerado no site junto de um quilo de alimento não perecível, como arroz, feijão e óleo. Menores de 16 anos podem entrar no ginásio sem a troca social caso apresentem um documento de identidade ou estejam acompanhados de um responsável.

Dono da melhor campanha do confronto, o Suzano abriu o duelo na Arena Paula Skaf, em Bauru, buscando conter os ímpetos do oposto Darlan e do ponteiro Lukas Bergmann, principal dupla de ataque dos interioranos que souberam utilizar de suas armas para conquistar a vitória na parcial por 25 a 18, começando o confronto em vantagem.

Contudo, o Suzano encaixou na segunda parcial ao demonstrar toda a sua consistência nas pontas e no fundo de quadra para empatar o duelo com um 29 a 27. Logo após, o Sesi respondeu com um 25 a 14, ficando assim a um set de fechar o embate. Mesmo pressionado, o time do técnico Pedro Uehara, o Peu, mostrou personalidade e voltou a reagir na quarta etapa, anotando um 25 a 20 para levar o confronto para o tie-break.

Com ânimos exaltados de lado a lado, o quinto e último set prometia contornos de drama para definir quem sairia de Bauru com a vantagem na série. Mais confiante após buscar dois empates seguidos, os visitantes se impuseram no tie-break, mantendo-se à frente do placar até os últimos pontos, quando o Sesi igualou a parcial.

A partir do 14 a 14, os times alternaram a liderança da parcial com múltiplas quebras de match points para tirar o fôlego dos torcedores. A sequência se manteve até o 21° ponto, quando o time visitante venceu dois ralis seguidos para fechar o set em 23 a 21 e conquistar a vitória por 3 sets a 2 após 2h45 de partida.

Peu relatou que, mesmo diante da adversidade, o grupo não abaixou a cabeça para vencer os campeões brasileiros em Bauru. "Tivemos uma preparação intensa e contamos com os atletas em uma noite inspirada para enfrentar o Sesi, que sempre é um adversário duríssimo, em especial fora de casa. A valentia do grupo fez a diferença, agora, vamos focar no jogo de volta para conquistar a vaga na final", destacou.

O jogo de volta das semifinais entre Suzano e Sesi Bauru acontecerá nesta sexta-feira (04/10), às 21 horas, na Arena Suzano.