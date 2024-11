Ginastas suzanenses disputam torneio nacional de ginástica rítmica em Sergipe

Sete ginastas susanenses estão em Aracajú, capital do Sergipe, para a disputa do Campeonato Brasileiro de Ginástica Rítmica de Conjunto 2024.

Anny Caroline, Júlia Yukari, Luiza Muniz, de 12 anos, Bella Marie, de 11 anos, e Nathalia Ponce, de 13, disputarão pela categoria conjunto infantil. Emilly Marsulo e Beatriz Moliani, ambas de 16 anos, disputarão, pela categoria adulto (a partir de 16 anos). Todas são atletas do Suzano Futebol Clube, o Suzaninho. As ginastas estão acompanhadas pela treinadora Elvira Viggiano.

A disputa ocorre no Ginásio Constâncio Vieira até o dia 1° de dezembro. O Brasileiro de conjunto conta com a disputa de coreografias de duplas, de trios e de conjuntos de todas as categorias.