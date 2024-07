Guilherme Costa, o Cachorrão, fica em 5º lugar nos 400m livre em Paris

O Brasil não teve boas notícias na natação. O brasileiro Guilherme Costa, o Cachorrão, terminou a final dos 400m livre da natação masculina em quinto lugar nas Olimpíadas de Paris 2024, com o tempo de 3min42s76, neste sábado. O nadador, apesar de fora do pódio olímpico, quebrou o recorde das Américas.

Cachorrão era a primeira esperança brasileira de medalhas nos Jogos Olímpicos de Paris 2024, mas não conseguiu subir ao pódio. O nadador ficou atrás do alemão Lukas Maertens, do australiano Elijah Winnington, do sul-coreano Woomin Kim e do australiano Samuel Short. A diferença do brasileiro para Kim, que levou o bronze, foi de apenas 0s26.

O brasileiro largou mal na decisão dos 400m livre, terminando a primeira metade da prova em sexto lugar. Como de costume, o brasileiro cresceu na reta final e chegou a alcançar a quarta posição, mas caiu para quinto perto do fim.