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Jornal Diário de Suzano - 20/06/2026
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Esportes

Palco de Brasil x Escócia, Hard Rock Stadium já recebeu Copa do Mundo de Clubes e Copa América

Estádio em Miami receberá a Amarelinha pela quarta vez

22 junho 2026 - 15h32Por da Reportagem Local
Na arena Hard Rock Stadium localizada em Miami, no estado da Flórida, a partida terá início às 19hNa arena Hard Rock Stadium localizada em Miami, no estado da Flórida, a partida terá início às 19h - (Foto: Cliff Hawkins - FIFA/FIFA via Getty Images)

No duelo contra a Escócia, a Seleção fechará na quarta-feira (24) sua participação na fase de grupos da Copa do Mundo 2026 em um estádio que recebeu a final da última edição da Copa América, de jogos da Copa do Mundo de Clubes 2025 e de seis Super Bowls: o Hard Rock Stadium. Na arena localizada em Miami, no estado da Flórida, a partida terá início às 19h (de Brasília) e reúne duas seleções na briga pelas melhores colocações do grupo C.

Este será o quarto compromisso da Amarelinha no Hard Rock. Em 16 de novembro de 2013, o Brasil fez sua primeira visita ao estádio, que à época era chamado de Sun Life Stadium. Na ocasião, goleou Honduras por 5 a 0, com gols de Bernard, Dante, Maicon, Willian e Hulk. Foi neste jogo que Marquinhos realizou sua estreia na equipe.

No ano seguinte, o Brasil retornou a Miami, quando foi a campo pela primeira vez após a Copa do Mundo de 2014. Bateu a Colômbia por 1 a 0, no dia 5 de setembro, com gol de falta de Neymar. Voltou ao estádio cinco anos depois, em 6 de setembro de 2019, em novo encontro com os colombianos. Daquela vez, houve empate por 2 a 2, com tentos de Casemiro e Neymar.

Copa do Mundo em Miami

Nesta edição da Copa, o Hard Rock Stadium receberá, ao todo, sete partidas, entre as quais quatro pela fase de grupos. Duas já aconteceram. Na última segunda-feira (15), o Uruguai empatou por 1 a 1 com a Arábia Saudita e, nesse domingo (21), empatou por 2 a 2 com Cabo Verde. Além de Brasil x Escócia, o estádio terá ainda Portugal x Colômbia, no próximo sábado (27), pelo grupo K.

Na fase final, receberá um duelo dos 16 avos, no dia 3 de julho, outro das quartas de final, no dia 11, e a disputa pelo terceiro lugar, no dia 18.

Final de Copa América e 1ª edição da Copa do Mundo de Clubes

Nos dois últimos anos, a arena foi escolhida para ser uma das sedes da Copa América de 2024 e da primeira edição da Copa do Mundo de Clubes, em 2025. No torneio entre seleções, abrigou a final entre Colômbia e Argentina e dois compromissos da fase de grupos.

Já no campeonato entre clubes, recebeu oito confrontos. Entre as partidas com times brasileiros no gramado do Hard Rock, estiveram o empate em 2 a 2 entre Inter Miami e Palmeiras, o empate sem gols entre Mamelodi Sundowns e Fluminense e a derrota do Flamengo por 4 a 2 para o Bayern de Munique.

Sobre o Hard Rock Stadium

O Hard Rock Stadium foi inaugurado em 16 de agosto de 1987 e tem capacidade para cerca de 65 mil espectadores. Em 2027, completará 40 anos. É a casa do Miami Dolphins, uma das 32 equipes da National Football League (NFL), liga de futebol americano dos Estados Unidos.

O estádio já foi selecionado para receber seis edições do Super Bowl, jogo que define o campeão da NFL ao final da temporada: 1989, 1995, 1999, 2007, 2010 e 2020.

Seleção em Miami

O embate com a Escócia será o sétimo da Seleção em Miami. Além dos três duelos no Hard Rock Stadium, a Amarelinha jogou três vezes no Orange Bowl, estádio inaugurado em 1937 e demolido em 2008. Lá, goleou o México por 4 a 0 em 30 de abril de 1997, em amistoso. A partida teve três tentos de Romário e um de Leonardo.

No ano seguinte, visitou a arena para dois jogos pela Copa Ouro. Em 3 de fevereiro, empatou sem gols com a Jamaica e, dois dias depois, empatou com a Guatemala, por 1 a 1, com gol de Romário.

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