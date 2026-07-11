Itaquá goleia União Mogi por 4 a 1 e fica perto da semifinal da 'Bezinha'

O Itaquaquecetuba Athletico Clube (IAC) ficou perto das semifinais do Campeonato Paulista da Segunda Divisão Sub-23, a ‘Bezinha’. Na tarde deste sábado (11), no Estádio Nogueirão, em Mogi, o IAC venceu o clássico diante do União Mogi por 4 a 1 no duelo de ida das quartas de final.
Com o resultado, o IAC poderá perder por até dois gols de diferença no confronto de volta, marcado para o próximo sábado (18), às 15 horas, no Estádio Ildeu Silvestre do Carmo, em Itaquá, que ainda assim garantirá a classificação.
Já o União Mogi precisará vencer por três gols para levar a decisão aos pênaltis ou por quatro ou mais para avançar no tempo normal. O clássico foi bastante movimentado e disputado, com sete cartões amarelos e dois vermelhos distribuídos pela arbitragem ao longo dos 90 minutos.