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Jornal Diário de Suzano - 11/07/2026
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Esportes

Itaquá goleia União Mogi por 4 a 1 e fica perto da semifinal da 'Bezinha'

11 julho 2026 - 17h50Por De Mogi
Com o resultado, o IAC poderá perder por até dois gols de diferença no confronto de voltaCom o resultado, o IAC poderá perder por até dois gols de diferença no confronto de volta - (Foto: Divulgação)

O Itaquaquecetuba Athletico Clube (IAC) ficou perto das semifinais do Campeonato Paulista da Segunda Divisão Sub-23, a ‘Bezinha’. Na tarde deste sábado (11), no Estádio Nogueirão, em Mogi, o IAC venceu o clássico diante do União Mogi por 4 a 1 no duelo de ida das quartas de final. 

Com o resultado, o IAC poderá perder por até dois gols de diferença no confronto de volta, marcado para o próximo sábado (18), às 15 horas, no Estádio Ildeu Silvestre do Carmo, em Itaquá, que ainda assim garantirá a classificação.

Já o União Mogi precisará vencer por três gols para levar a decisão aos pênaltis ou por quatro ou mais para avançar no tempo normal. O clássico foi bastante movimentado e disputado, com sete cartões amarelos e dois vermelhos distribuídos pela arbitragem ao longo dos 90 minutos.

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