Judocas de Poá avançam na graduação de faixas

Os alunos da escolinha de Judô da Secretaria de Esportes de Poá avançaram na graduação de faixa no último domingo (30), durante cerimônia realizada na Escola Municipal de Educação Básica (EMEB) Professor Cândido José Balazaima. O encontro reuniu cerca de 100 alunos, além de familiares, professores e autoridades, consolidando mais um passo no fortalecimento da modalidade no município. A troca de faixas simbolizou o avanço técnico dos jovens judocas e reforçou o esporte como ferramenta de disciplina, respeito e formação cidadã.

Entre os presentes estiveram o secretário de Esportes, Diogo Ferreira, e o secretário de Educação, Diego Moreira, além de importantes referências do judô regional e estadual que prestigiaram o evento, entre eles o mestre Yoshiyuki Shimotsu, 7° Dan, considerado o sensei mais graduado do Alto Tietê. Em 2025, Shimotsu recebeu o título de honra de comendador da Federação Paulista de Judô, reconhecimento à sua contribuição histórica para a modalidade.

Também participou o delegado regional da 10ª Delegacia Central, Glauber Aragão, 5° Dan, que conquistou o 3° lugar no Campeonato Mundial de Judô realizado em Paris em 2025; e ainda Wellington Teodoro, vice-presidente da 10ª Delegacia Central; a sensei Ana Aquino, coordenadora de Oficiais de Mesa da Federação Paulista de Judô; e Monsueto Neto, responsável pelo núcleo de Judô da EMEB Heitor Gloeden.

Reconhecimento e formação

Durante o evento, o secretário de Esportes, Diogo Ferreira, destacou o trabalho desenvolvido pela equipe da modalidade e o impacto do judô na vida dos praticantes. “A graduação de faixas representa o avanço técnico, comportamental e postural do judoca, aspectos inseparáveis da filosofia do judô. Muitos jovens iniciaram suas trajetórias recentemente e encontraram no esporte um caminho para desenvolver habilidades sociais, motoras e emocionais”, afirmou.

Ele ressaltou ainda a relevância de Poá no cenário regional. “A presença de referências como Glauber Aragão e Yoshiyuki Shimotsu demonstra o quanto a cidade tem se consolidado como polo de incentivo e revelação de talentos.”

O secretário de Educação, Diego Moreira, reforçou o papel formativo da modalidade nas escolas municipais. “Mais do que técnica, o judô transmite valores que acompanham os praticantes por toda a vida. Respeito, autocontrole, humildade e evolução contínua fazem parte da rotina dessas crianças e jovens e também dos projetos da nossa rede”, destacou.