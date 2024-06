Leila Pereira defende banimento de envolvidos em manipulação de jogos

Convidada da reunião desta quarta-feira na CPI da Manipulação de Jogos e Apostas Esportivas no Senado, a presidente do Palmeiras, Leila Pereira, defendeu que pessoas envolvidas com casos de manipulação de resultados no futebol sejam banidas do esporte. A declaração foi dada logo no começo da audiência pública.

“Sem punição você não vai chegar a lugar absolutamente nenhum. A impunidade é a semente do próximo crime. Não adianta advertência, uma carta. Se você participar desses esquemas, você vai ser banido do futebol, eu não tenho dúvidas disso”, disse a presidente do Palmeiras.

A presidente será ouvida na condição de testemunha para responder questionamentos deixados pelo dono do Botafogo SAF, John Textor, sobre manipulação de resultados em partidas do Campeonato Brasileiro, inclusive, do Palmeiras.

O convite foi feito pelo presidente da CPI, senador Jorge Kajuru (PSB-GO), e foi adiado por várias vezes.

A princípio seria junto com o presidente do São Paulo, Julio Casares, mas por incompatibilidade de agendas, acabou mudando e está sendo realizado nesta quarta-feira.

Ainda durante a reunião desta quarta-feira, a mandatária do Palmeiras afirmou acreditar no uso do VAR, mas ressaltou que, na visão dela, é necessário que se haja um investimento em capacitação para o uso do árbitro de vídeo.