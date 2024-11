Lutador de Suzano conquista o Mundial de Jiu-Jitsu em São Paulo

Roberto Gonçalves Giampaglia, de 41 anos, morador de Suzano, conquistou o Campeonato Mundial de Jiu-Jitsu, no sábado (23), no Ibirapuera, em São Paulo. A competição foi organizada pela Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu Esportivo (CBJJE) e foi disputada entre os dias 21 e 24 de novembro.

Giampaglia disputou a competição pela Equipe Gladiadores, na categoria Master 3. Para ele, a conquista tem um sabor especial. Por conta do trabalho, ele retornou aos treinos em janeiro deste ano, após cinco anos. “É uma sensação única. Voltei a treinar em janeiro e quis me desafiar mais. Já treinava e competia antes”, contou o atleta.

Anteriormente, ele faturou o título do Campeonato Regional de Ferraz de Vasconcelos e ficou com o vice-campeonato no torneio nacional da modalidade. Além disso, ficou em terceiro em uma competição interna da Academia Gladiadores, que fica no Parque Maria Helena, em Suzano.

A próxima competição será a Taça São Paulo, com previsão para ocorrer em fevereiro. “É um recado de que a idade não importa. Basta ter muita dedicação. Com muito esforço chegamos lá. Não é fácil, mas conseguimos”.

Para o professor de jiu-jitsu, Rafael Colombo Pacheco, ele é uma inspiração para os demais lutadores. “A dedicação dele inspira outras pessoas. É um cara bacana e trabalhador. Nunca desiste. Ele transmite uma grande energia”, finalizou.