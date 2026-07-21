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Jornal Diário de Suzano - 21/07/2026
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Esportes

Presidente e técnico do União Suzano deixam clube, anuncia diretoria

Entidade divulgou decisão por meio das redes sociais

21 julho 2026 - 17h56Por da Reportagem Local
União Suzano Atlético Clube informou sobre saída de presidente e técnicoUnião Suzano Atlético Clube informou sobre saída de presidente e técnico - (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

O União Suzano Atlético Clube (Usac) comunicou oficialmente, em suas redes sociais, a renúncia do presidente Everton Souza de Oliveira, que deixa o cargo por decisão pessoal.


O clube também informou o desligamento do técnico Juliano Maia e de seu auxiliar técnico Allan Hermano, encerrando o ciclo da comissão técnica à frente da equipe do Sub-20.


“O União Suzano Atlético Clube agradece ao presidente Everton Souza de Oliveira, ao técnico Juliano Maia e ao auxiliar Allan Hermano pelos serviços prestados, pela dedicação e pelo compromisso demonstrados durante o período em que estiveram no clube”, informou em nota.


“Desejamos sucesso a todos na continuidade de suas trajetórias pessoais e profissionais”, completou.
O clube informa que, “em momento oportuno”, divulgará as definições sobre a nova presidência e a nova comissão técnica.

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