Presidente e técnico do União Suzano deixam clube, anuncia diretoria

O União Suzano Atlético Clube (Usac) comunicou oficialmente, em suas redes sociais, a renúncia do presidente Everton Souza de Oliveira, que deixa o cargo por decisão pessoal.



O clube também informou o desligamento do técnico Juliano Maia e de seu auxiliar técnico Allan Hermano, encerrando o ciclo da comissão técnica à frente da equipe do Sub-20.



“O União Suzano Atlético Clube agradece ao presidente Everton Souza de Oliveira, ao técnico Juliano Maia e ao auxiliar Allan Hermano pelos serviços prestados, pela dedicação e pelo compromisso demonstrados durante o período em que estiveram no clube”, informou em nota.



“Desejamos sucesso a todos na continuidade de suas trajetórias pessoais e profissionais”, completou.

O clube informa que, “em momento oportuno”, divulgará as definições sobre a nova presidência e a nova comissão técnica.