Semifinais começam no final de semana com IAC em busca de vaga na final

As datas e horários dos jogos das semifinais do Campeonato Paulista da Segunda Divisão, a Bezinha, foram divulgados pela Federação Paulista de Futebol (FPF). Os jogos começam no próximo sábado (25).

Da região, apenas o Itaquaquecetuba (IAC), continua na competição.



Independente-SP, Flamengo-SP e América-SP também continuam na disputa pelo título do torneio, que é equivalente à quinta divisão do estadual, e dois acessos à Série A4 (quarta divisão).



O 2ª e 3ª melhores campanhas no geral, Independente e Flamengo abrem as disputas no próximo sábado (25), às 15h, no estádio Antônio Soares de Oliveira, em Guarulhos.



No domingo (26), o América-SP (4ª melhor campanha) recebe o IAC na primeira partida, às 10h, no Teixeirão, em São José do Rio Preto.



Os jogos de ida serão no sábado (25/07) às 15 horas, entre Flamengo e Independente.



No domingo (26/07), às 10 horas, jogam América e Itaquaquecetuba.



O jogo de volta será o domingo (02/08) às 10 horas, entre Itaquaquecetuba e América e no mesmo dia às 10 horas entre Independente e Flamengo.



De acordo com o regulamento, caso haja empate no placar agregado após os dois jogos, a vaga na decisão e o acesso à divisão superior serão definidos nas cobranças de pênaltis.