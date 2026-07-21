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Jornal Diário de Suzano - 21/07/2026
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Esportes

Semifinais começam no final de semana com IAC em busca de vaga na final

Jogos começam no próximo sábado (25)

21 julho 2026 - 18h01Por da Região
Da região, apenas o Itaquaquecetuba (IAC), continua na competiçãoDa região, apenas o Itaquaquecetuba (IAC), continua na competição - (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

As datas e horários dos jogos das semifinais do Campeonato Paulista da Segunda Divisão, a Bezinha, foram divulgados pela Federação Paulista de Futebol (FPF). Os jogos começam no próximo sábado (25).
Da região, apenas o Itaquaquecetuba (IAC), continua na competição.


Independente-SP, Flamengo-SP e América-SP também continuam na disputa pelo título do torneio, que é equivalente à quinta divisão do estadual, e dois acessos à Série A4 (quarta divisão).


O 2ª e 3ª melhores campanhas no geral, Independente e Flamengo abrem as disputas no próximo sábado (25), às 15h, no estádio Antônio Soares de Oliveira, em Guarulhos. 


No domingo (26), o América-SP (4ª melhor campanha) recebe o IAC na primeira partida, às 10h, no Teixeirão, em São José do Rio Preto.


Os jogos de ida serão no sábado (25/07) às 15 horas, entre Flamengo e Independente.


No domingo (26/07), às 10 horas, jogam América e Itaquaquecetuba.


O jogo de volta será o domingo (02/08) às 10 horas, entre Itaquaquecetuba e América e no mesmo dia às 10 horas entre Independente e Flamengo.


De acordo com o regulamento, caso haja empate no placar agregado após os dois jogos, a vaga na decisão e o acesso à divisão superior serão definidos nas cobranças de pênaltis.

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