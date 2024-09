Romero brilha, Corinthians vence e respira no Brasileirão

O Corinthians venceu, na tarde deste sábado (21), o Atlético-GO por 3 a 0 na Neo Química Arena, em partida válida pela 27ª rodada do Brasileirão. No dia da estreia de Memphis Depay, foi Romero quem brilhou marcando dois gols. Garro também se destacou com um gol e uma assistência.

No primeiro tempo, as equipes criaram pouco. O Corinthians levou perigo em duas oportunidades com Romero: em um chute de fora da área que foi para fora e em uma tentativa travada de calcanhar.

Já no apagar das luzes do 1º tempo, aos 48 minutos, Garro cobrou um escanteio na cabeça de Romero para que o placar fosse aberto ainda na 1ª etapa.

No segundo tempo, o Corinthians voltou com tudo e criou várias oportunidades logo no começo da etapa.

Aos nove minutos, Yuri Alberto fez boa jogada e tocou para Romero, que driblou o goleiro mas chutou travado. No rebote, Yuri brigou e rolou mais uma vez para o camisa 11, que chutou de primeira e viu a bola bater no travessão, na linha e nas costas do goleiro Pedro Rangel antes de balançar as redes.

Três minutos mais tarde, Yuri Alberto arrancou mais uma vez em um contra-ataque e tocou para Matheus Bidu. O lateral cruzou na cabeça de Romero, que viu o Pedro Rangel fazer uma defesaça e evitar o terceiro.

O jogo esfriou e outra grande oportunidade só aconteceu aos 38 minutos, quando Igor Coronado fez uma jogadaça e deixou Rodrigo Garro sozinho para fazer o terceiro gol corintiano.

A estrela holandesa Memphis Depay estreou e teve uma oportunidade aos 40 minutos, onde bateu de primeira após um lançamento longo. Pedro Rangel defendeu com os pés.

Com a vitória, o Corinthians chega a 28 pontos, mas segue na zona de rebaixamento. O time paulista está com a mesma pontuação do Vitória, que está fora do Z-4.