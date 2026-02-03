Sabino faz 44 pontos e Suzano vence Sesi Bauru em clássico eletrizante

O Suzano Vôlei conquistou sua terceira vitória seguida na Superliga 2025/26 ao derrotar o Sesi Bauru na noite da última segunda-feira (02/02) por 3 sets a 2 (27x25 | 20x25 | 25x22 | 28x30 | 15x12), em jogo eletrizante na Arena Suzano, pela 4ª rodada do returno da competição.

O clássico paulista teve como grande personagem o oposto Guilherme Sabino, autor de 44 pontos ao longo da partida, que foi eleito o melhor em quadra. O atleta fez a segunda maior pontuação individual da história de um jogo da Superliga, tornando-se também o recordista máximo do voleibol suzanense em uma única partida.

Atual 6º colocado da liga e empatado em pontos com o dono da 5ª posição, Saneago Goiás, a equipe suzanense chegou a 24 pontos no campeonato nacional, estando bem situada na luta por uma vaga nos playoffs. O próximo jogo do time do técnico Cezar Douglas acontecerá já neste sábado (07/02), às 19 horas, na Arena Suzano, contra o Itambé Minas. Os ingressos já estão disponíveis no site suzanovoleioficial.com.br/ingressos.

Responsáveis por confrontos decisivos que esquentaram a rivalidade, Suzano e Sesi, distanciados por apenas três pontos no início da rodada, entregaram um jogo de alta voltagem do primeiro ao último ponto. Os bauruenses começaram o jogo com ligeira vantagem, mas foram rapidamente contidos pelo ímpeto ofensivo do time da Grande São Paulo que, com Sabino, os ponteiros Robert e Pessoa e o central Maicon Leite, passou a ditar o ritmo do jogo na vantagem mínima, vencendo o set de abertura por 27 a 25.

O Sesi igualou o jogo e buscou um empate rápido ao fazer 25 a 20. Contudo, o Suzano voltou a pressionar e retomou a liderança após domínio na terceira parcial e triunfo por 25 a 22. Os bauruenses não se deram por vencidos e voltaram a lutar pela sobrevida na Arena, conseguindo igualar o marcador novamente, desta vez com um 30 a 28.

Tendo ultrapassado a marca das três horas de jogo, os rivais apostaram no cansaço como ferramenta para triunfar em quadra. Do lado do Suzano, além do jogo mental e da disputa entre as partes, Sabino subiu o nível na ofensividade e passou a virar bolas com 65% de aproveitamento, complicando a linha defensiva do Sesi e colocando seu time em situação favorável no tie-break, após polêmicas com a arbitragem da partida e um show de raça dos atletas da casa. A parcial decisiva terminou em 15 a 12, e o Suzano, mais uma vez, sentiu o gosto de derrotar um de seus arquirrivais.