Suzanense Jeseler Abrão é ouro na categoria Master 4 do Mundial de Jiu-Jitsu

O suzanense Jeseler Abrão, de 49 anos, conquistou o ouro na categoria Master 4 do Mundial de Jiu-Jitsu, disputado entre os dias 21 e 24 de novembro, no Ibirapuera, em São Paulo. A luta ocorreu no último domingo (24). A competição foi organizada pela Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu Esportivo (CBJJE)

Abrão representou a equipe Brotherhood Suzano. “Fiquei muito contente de disputar o Mundial. Não é fácil. Fui lá e consegui ganhar. É um orgulho muito grande representar a cidade”, disse.

Neste ano, o atleta também conquistou o Estadual na mesma categoria e Grand Prix Paulista, além de dois vices. Agora, o suzanense se prepara para disputar o Circuito Paulista, em 2025.