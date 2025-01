Suzano reencontra Vedacit Vôlei Guarulhos nesta terça-feira

Nesta terça-feira (14/01), a partir das 21 horas, a Arena Suzano (avenida Senador Roberto Simonsen, 90 - Jardim Imperador) será o palco de mais um clássico entre Suzano e Vedacit Vôlei Guarulhos, desta vez, pela 2ª rodada do segundo turno da Superliga 2024/25. O confronto entre os rivais coloca em jogo a busca por melhores posições na tabela do certame nacional e os ingressos seguem disponíveis por meio do site oficial do clube (suzanovoleioficial.com.br/ingressos).

O duelo entre os dois representantes do Alto Tietê na elite do voleibol nacional promete, mais uma vez, esquentar uma rivalidade que vem crescendo ao longo dos últimos anos com confrontos decisivos tanto na Superliga quanto no Campeonato Paulista. Com 18 pontos, após a histórica virada sobre o Joinville Vôlei por 3 sets a 2 na primeira rodada do returno, o Suzano está na 6ª colocação, com apenas um ponto de vantagem para os guarulhenses que, em sua estreia em 2025, venceram a Apan Roll-On Blumenau em Santa Catarina por 3 sets a 1 para subir à 7ª colocação. Portanto, o lado vencedor do clássico ultrapassará o rival e seguirá visando as primeiras posições da liga.

E para apoiar a equipe suzanense neste duelo cheio de emoções, os torcedores podem garantir seus tíquetes por meio do site oficial do Clube (suzanovoleioficial.com.br/ingressos) de forma gratuita, sendo necessário apresentar o QR Code gerado após a aquisição, em meio impresso ou pelo celular, além de entregar um quilo de alimento não perecível como arroz, feijão e óleo para ter acesso à arquibancada. Menores de 16 podem entrar sem necessidade da troca social, bastando portar um documento de identidade ou estar acompanhado de um responsável. Toda a arrecadação será revertida ao Fundo Social de Solidariedade de Suzano.

A promessa de jogo duro é acentuada pelo histórico recente. No primeiro turno, um confronto marcado por reviravoltas no Ginásio da Ponte Grande, em Guarulhos, terminou com vitória dos mandantes por 3 sets a 2. Contudo, dois meses antes, no Estadual, o Suzano não tomou conhecimento do rival e, mesmo fora de casa, anotou um marcante 3 a 0. Vale ressaltar ainda que, no último jogo entre as equipes na Arena Suzano, em novembro de 2023, o time da casa levou a melhor sobre o Vedacit com um 3 a 2, estreando com um resultado positivo na edição de 2023/24 da Superliga. O capitão Daniel Muniz afirmou que os confrontos vêm sendo sempre duros, logo, o apoio da torcida é fundamental no clássico. “Sabemos que a torcida estará ao nosso lado para nos empurrar na busca pela vitória. Trabalhamos muito para corrigir o que não deu certo contra o Joinville e estamos prontos para lutar pelo triunfo”, afirmou o ponteiro.

Por sua vez, o técnico Pedro Uehara, o Peu, reforçou que a missão do Suzano neste início de turno é vencer o máximo de partidas possível pensando na classificação ao mata-mata e, eventualmente, na conquista de melhores posições na tabela geral. “Tivemos um jogo de muita superação contra o Joinville, mas tivemos algumas dificuldades que foram muito trabalhadas nesse intervalo para o jogo contra o Guarulhos. Essa é uma partida em casa, por isso, temos a responsabilidade de buscar a vitória contra um grande adversário e estamos todos prontos para lutar do início ao fim pelo resultado, como fizemos na última quarta-feira”, destacou.

O clássico entre Suzano e Vedacit Vôlei Guarulhos acontecerá nesta terça-feira (14/01), às 21 horas, na Arena Suzano. Os ingressos seguem disponíveis no site oficial do Clube (suzanovoleioficial.com.br/ingressos).