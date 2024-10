Suzano vence Joinville Vôlei na abertura da Superliga 2024/25

Fora de casa, o Suzano Vôlei iniciou sua caminhada na Superliga 2024/25 na noite da última quarta-feira (23/10) com uma imponente vitória por 3 sets a 1 (22x25 | 25x20 | 21x25 | 23x25) sobre o Joinville Vôlei. A partida, disputada no Centreventos Cau Hansen, em Joinville (SC), teve o oposto Guilherme Sabino escolhido como o melhor em quadra.

O duelo começou com grande igualdade nas ações, tendo alta variação nos pontos e no comando do jogo. A constante, porém, foi a vantagem para o Suzano que, concentrado em quadra, se manteve à frente do placar com a vantagem mínima durante todo o período. A consistência foi recompensada nos pontos finais da parcial, quando o time do técnico Pedro Uehara, o Peu, abriu vantagem para sair na frente com um 25 a 22.

O Joinville empatou o confronto na parcial seguinte com um 25 a 20. A igualdade no placar se refletiu no ritmo das equipes para o terceiro set, pois, assim como na parcial de abertura, as equipes voltaram a alternar o serviço com sequências de sideouts bem executados e saques táticos bem lançados. Mais uma vez, a concentração dos visitantes fez a diferença e o Suzano cresceu na reta final do período para voltar à frente com um 25 a 21.

Por fim, a quarta e última parcial do embate no Cau Hansen teve como destaque o jogo defensivo do Suzano que, bem posicionado em quadra, soube explorar as falhas dos catarinenses para contra-atacar e, na vantagem mínima de 25 a 23, fechar a partida com o 3 a 1, garantindo assim seus primeiros três pontos na Superliga 2024/25.

O técnico Peu ressaltou que vencer um dos adversários diretos na busca por uma das vagas nos playoffs é um bom presságio pensando na disputa pelas primeiras posições. "Enfrentar equipes como o Joinville é sempre difícil por conta do equilíbrio e, hoje, tivemos um jogo de alto nível, como imaginado. Ficamos felizes com o resultado, agora vamos focar no clássico em Guarulhos", afirmou.

O duelo entre Vedacit Vôlei Guarulhos e Suzano, válido pela 2ª rodada da Superliga Nacional, acontecerá neste sábado (26/10), às 21 horas, no Ginásio da Ponte Grande.