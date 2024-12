Suzano vence Viapol Vôlei São José e garante vaga na Copa Brasil 2025

Pelo terceiro ano consecutivo, o Suzano Vôlei está classificado para a Copa Brasil de Voleibol. Isso porque, em clima de Natal, a equipe do técnico Pedro Uehara, o Peu, entrou em quadra pela última vez no ano na noite da última segunda-feira (23/12) e derrotou o Viapol Vôlei São José por 3 sets a 0 (25x19 | 25x23 | 25x23) na Arena Suzano.

Com o resultado válido pela 11ª e última rodada do primeiro turno da Superliga, o time da Grande São Paulo, que começou a rodada na 9ª colocação, assumiu a 6ª posição da liga nacional com 16 pontos, terminando assim a primeira metade da fase de classificação dentro do G8 do campeonato, o que garantiu uma vaga para as quartas de final do segundo principal torneio do calendário nacional do voleibol brasileiro. Na etapa, a ser disputada em janeiro de 2025, o Suzano enfrentará o Vôlei Renata, em Campinas (SP).

Em quadra, o que se viu foi um Suzano dominante, exercendo forte pressão para cima dos são-joseenses do início ao fim da partida. Diante de mais de 3 mil torcedores, o primeiro set foi de controle absoluto do time da casa que forçou no saque e correspondeu nos bloqueios para abrir o placar com um 25 a 19.

O Suzano seguiu com bom aproveitamento nos fundamentos, contudo, na segunda parcial, o São José evoluiu no jogo e, mais concentrado, dificultou as ações do time do técnico Peu. Porém, mesmo diante de um adversário mais confiante, a calma e a técnica do grupo do Alto Tietê se fizeram valer mais uma vez e, com um ace do ponteiro Gabriel Pessoa, a equipe azul ampliou sua vantagem ao anotar o 25 a 23.

À frente e com um ponto garantido ao vencer dois sets, o Suzano se soltou ainda mais em quadra. O saque e o bloqueio, diferenciais do time na noite, voltaram a fazer a diferença, e os suzanenses consolidaram-se à frente do placar logo no início da etapa. Ainda que a equipe do Vale do Paraíba tenha resistido bravamente, os mandantes exerceram seu favoritismo e fizeram outro 25 a 23, garantindo a vitória por três pontos e a vaga para a edição de 2025 da Copa Brasil, a terceira na história do Clube do Alto Tietê.

Peu destacou que voltar à Copa Brasil era um dos principais objetivos do Suzano na primeira fase da temporada e, por meio de muito trabalho, a missão foi cumprida. "Além de corresponder à presença da torcida, que fez muita festa marcando presença mesmo na semana do Natal, pudemos vencer e garantir uma classificação importante para as pretensões do Clube na temporada. Crescemos muito nesta reta final de ano, agora é manter esse caminho para chegar bem no início do returno daqui a pouco e, claro, no mata-mata da Copa Brasil", apontou.

Classificado e de volta ao G8 da Superliga, Suzano retornará às quadras apenas no dia 8 de janeiro (quarta-feira), às 19h30, quando vai enfrentar o Joinville Vôlei na rodada inaugural do 2° turno do campeonato nacional em casa.

Homenagem ao prefeito de Suzano

Ao final da partida, o prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi, assim como a presidente do Fundo Social de Solidariedade, a primeira-dama Larissa Ashiuchi, foram homenageados pela contribuição e apoio à modalidade na cidade.

Acompanhado pelo diretor-executivo André Chiang, pela gerente-geral Ana Paula Ferreira, e pelo empresário Rogério Teruo, Ashiuchi entregou o prêmio de melhor em quadra a Gabriel Pessoa, recebeu uma bola autografada pelo elenco suzanense e assistiu a um vídeo que ressaltou o empenho do chefe do Executivo suzanense na conclusão da Arena Suzano, equipamento público cuja construção teve início ainda na década de 1990, sendo retomada em sua gestão e vindo a ser entregue ao público em julho de 2018.

Seis anos e meio depois, o ginásio se tornou sinônimo do voleibol suzanense, como afirma Chiang. "O prefeito Rodrigo sempre teve uma dedicação incrível com todos os setores da cidade. No esporte, isso não foi diferente. Afinal, ele, que liderou a conclusão e a entrega da Arena, é um dos maiores torcedores da nossa equipe. Agora, estamos nos últimos dias de um governo que mudou a história da cidade e que colaborou para reerguer o nosso voleibol. Portanto, não poderíamos deixar de agradecer por todo o empenho", disse o diretor-executivo.

Por sua vez, Ashiuchi, que após o término de seu segundo mandato assumirá a Secretaria do Verde e do Meio Ambiente de São Paulo, destacou a honra em ter seu trabalho reconhecido no palco que ele mesmo sonhou em reerguer por décadas. "A Larissa e eu trabalhamos muito pela cidade e sempre fizemos questão de acompanhar os passos do Suzano Vôlei que, além de um amplo contribuinte social ao visitar as escolas do nosso município e colaborar com a arrecadação de alimentos por meio dos ingressos solidários, tem um trabalho sério que merece destaque. Nossa trajetória na prefeitura está terminando, mas seguiremos apoiando e torcendo de onde quer que estejamos. Gratidão, e um viva ao Suzano Vôlei", disse o prefeito.