Suzano vira sobre o Sesi Bauru e vence a 4ª na Superliga

Com alta dose de emoção, o Suzano Vôlei venceu o clássico contra o Sesi Bauru de virada por 3 sets a 2 (19x25 | 25x22 | 21x25 | 25x20 | 15x10) na noite da última quinta-feira (28/11), na Arena Suzano. O triunfo em partida válida pela 7ª rodada da Superliga foi o quarto do time do Alto Tietê na competição, colocando a equipe do técnico Pedro Uehara, o Peu, na 5ª colocação do campeonato com 11 pontos.

Precisando vencer para seguir escalando a tabela do torneio nacional, o Suzano tinha a difícil missão de superar o atual campeão brasileiro e, mesmo em casa, o início de jogo foi complicado para o Clube do Alto Tietê, que viu os bauruenses abrirem o placar com um 25 a 19. A reação da equipe azul foi imediata, afinal, já no segundo set, os comandados de Peu empataram o jogo ao anotar 25 a 22.

A festa, no entanto, durou pouco. O Sesi voltou à frente do placar ao repetir o domínio da primeira parcial com um 25 a 21, forçando os suzanenses a reagir mais uma vez. Sem desistir da vitória, a equipe da Grande São Paulo superou as adversidades e impôs seu ritmo para empatar mais uma vez, com um 25 a 20, forçando o tie-break.

A parcial decisiva reeditou o roteiro do último encontro entre os rivais paulistas, com mais um set derradeiro para definir o vencedor do confronto direto. E novamente, com muita vibração e grande eficiência do oposto Guilherme Sabino, eleito o melhor em quadra com 25 pontos anotados, o Suzano levou a melhor ao fazer 15 a 10 para fechar o embate após mais de 2h30 de partida, para a festa de sua torcida.

Peu exaltou o brio do time para arrancar a vitória em uma noite em que não faltou união e raça em quadra. "A Superliga está muito equilibrada. Temos que estar assim em todos os jogos, com esse espírito de final, pois assim conseguiremos atingir nossos objetivos. Vencemos hoje, mas já temos outro jogo decisivo na próxima terça-feira e vamos estar preparados", apontou.

O próximo desafio dos suzanenses será na terça-feira (03/12), novamente na Arena Suzano, às 19 horas, contra o Praia Clube Uberlândia Vôlei. Os ingressos já estão disponíveis no site suzanovoleioficial.com.br/ingressos, válidos mediante a doação de um brinquedo novo no dia do jogo.