Suzano Vôlei encara o Neurologia Ativa nesta terça-feira

O Suzano Vôlei está em Goiânia (GO) para o duelo da noite desta terça-feira (12/11) contra o Neurologia Ativa, válido pela 4ª rodada da Superliga 2024/25. O embate, a ser realizado no Ginásio Rio Vermelho, às 19h30, terá transmissão ao vivo no canal da Confederação Brasileira de Voleibol (Canal Vôlei Brasil) no YouTube (youtube.com/@VoleiBrasil1).

Após duas rodadas sem pontuar, o Suzano, que ocupa a 8ª posição na liga após quatro jogos disputados, busca seu segundo triunfo no campeonato. O desafio é contra os goianos que, até o momento, ocupam a zona de rebaixamento do campeonato nacional com apenas um ponto conquistado. Em caso de vitória, a equipe paulista pode chegar à 4ª posição geral com 7 pontos.

O técnico Pedro Uehara, o Peu, explica que o adversário da noite é o atual vice-campeão da Superliga B, portanto, mesmo na lanterna da competição, não pode ser menosprezado. “O respeito sempre existe quando enfrentamos adversários qualificados do outro lado, mas viemos trabalhando forte entre o último jogo e esse para aprimorar alguns detalhes e voltar a vencer. Esse é o nosso grande objetivo em Goiânia”, completou.

O duelo entre Neurologia Ativa e Suzano Vôlei, válido pela 4ª rodada da Superliga 2024/25, acontecerá nesta terça-feira (12/11), às 19h30, no Ginásio Rio Vermelho, em Goiânia (GO), com transmissão do Canal Vôlei Brasil (youtube.com/@VoleiBrasil1).