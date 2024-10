Suzano Vôlei enfrenta o Sesi Bauru na semifinal do Paulista nesta terça

O Suzano Vôlei enfrenta o Sesi Bauru na disputa por uma vaga na grande final do Campeonato Paulista, com o primeiro jogo marcado para a esta terça-feira (1°), às 20 horas. O time se classificou com uma rodada de antecedência. Mas confirmou a segunda melhor campanha do torneio ao vencer, na noite da última sexta-feira (27/09), o Vedacit Vôlei Guarulhos por 3 sets a 0 (21x25 | 23x25 | 32x34).

Focado em garantir a melhor posição possível pensando no chaveamento para o mata-mata, o time do técnico Pedro Uehara, o Peu, foi ao Ginásio da Ponte Grande com foco total na conquista dos três pontos. Para isso, a equipe teria que derrubar os atuais campeões paulistas em seus domínios e o desafio foi cumprido.

Desde a primeira parcial, o Suzano demonstrou superioridade em relação aos mandantes, imprimindo um forte ritmo com muito volume de jogo em quadra. Mesmo diante da pressão da torcida adversária e de uma partida tensa, o time visitante não abaixou a cabeça ao longo das parciais, sobrepondo-se ao longo dos sets para vencer o Vedacit em seus domínios após três derrotas seguidas nos clássicos disputados em Guarulhos.