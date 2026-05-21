Suzano Vôlei repatria ponteiro Vitor Baesso, atleta vice-campeão paulista em 2023

Nesta quinta-feira (21/05), o Suzano Vôlei anunciou o retorno do ponteiro Vitor Baesso, atleta com passagem pelo atual projeto. O jogador natural de São José dos Campos (SP) fez parte do elenco vice-campeão estadual em 2023 e chega do voleibol europeu para reforçar a ponta de rede do Clube do Alto Tietê.



Aos 28 anos, o atleta de 2,00m volta ao último clube que defendeu no Brasil para agregar com sua experiência. Baesso teve sua primeira passagem por Suzano na temporada 2023/24, quando fez parte da equipe que recolocou a Capital do Vôlei em uma final estadual após 15 anos longe do protagonismo. Multicampeão no voleibol africano com o Espérance Sportive de Tunis, da Tunísia, o ponteiro vem de dois anos na Europa, onde atuou no vôlei italiano pelo Abba Pineto e na Romênia, com o SCM Universitatea Craiova. Na esfera nacional, o jogador já defendeu camisas como Sesi-SP, Pacaembu Ribeirão Preto, Vôlei Um Itapetininga e Apan Blumenau.



Com a chegada de Baesso, o elenco, que será dirigido por Nery Tambeiro, vai ganhando forma. Além do novo reforço, o Suzano já confirmou nomes como o levantador Gabriel Bieler, o oposto Guilherme Sabino, os centrais Leo Andrade e Álvaro, os líberos Lukinha e Taichi, e os ponteiros Maurício Borges e Robert. Novos nomes ainda serão revelados nos próximos dias pelo Clube.



Com maior bagagem internacional, Baesso destacou a felicidade de retornar ao projeto após dois anos na Europa. “Aprendi muito nestes últimos anos e espero poder ajudar meus companheiros com essa experiência. Suzano é a cidade do vôlei e eu chego com muita vontade para lutarmos por grandes resultados junto à torcida”, disse.