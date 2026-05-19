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Jornal Diário de Suzano - 19/05/2026
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Polícia

Idoso é atropelado após colisão entre carro e ônibus em Mogi

Vítima foi levada ao Hospital das Clínicas Luzia de Pinho Melo, com trauma grave

19 maio 2026 - 16h32Por da Reportagem Local
Acidente foi registrado por volta das 11h18, na altura do número 2.588 da viaAcidente foi registrado por volta das 11h18, na altura do número 2.588 da via - (Foto: Reprodução/Street View)

Um homem, de 73 anos, ficou gravemente ferido após ser atropelado na manhã desta terça-feira (19), no distrito de Cezar de Souza, em Mogi das Cruzes. O acidente aconteceu na avenida João XXIII, uma das vias de grande movimento da região.

Segundo a Prefeitura de Mogi das Cruzes, a ocorrência foi registrada às 11h18, na altura do número 2.588 da avenida. A Secretaria de Segurança Pública explica que, o condutor de um veículo parou para que o pedestre atravessasse, momento em que um ônibus, conduzido por outro motorista, colidiu na traseira do carro, projetando-o contra o idoso

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e do Corpo de Bombeiros foram acionadas para prestar atendimento no local. A vítima, um idoso de 73 anos, sofreu trauma grave.

Após os primeiros socorros, o homem foi encaminhado ao Hospital das Clínicas Luzia de Pinho Melo. Até o momento, não foram divulgadas informações atualizadas sobre o estado de saúde dele.

O caso foi registrado como lesão corporal culposa 

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