Idoso é atropelado após colisão entre carro e ônibus em Mogi

Um homem, de 73 anos, ficou gravemente ferido após ser atropelado na manhã desta terça-feira (19), no distrito de Cezar de Souza, em Mogi das Cruzes. O acidente aconteceu na avenida João XXIII, uma das vias de grande movimento da região.

Segundo a Prefeitura de Mogi das Cruzes, a ocorrência foi registrada às 11h18, na altura do número 2.588 da avenida. A Secretaria de Segurança Pública explica que, o condutor de um veículo parou para que o pedestre atravessasse, momento em que um ônibus, conduzido por outro motorista, colidiu na traseira do carro, projetando-o contra o idoso

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e do Corpo de Bombeiros foram acionadas para prestar atendimento no local. A vítima, um idoso de 73 anos, sofreu trauma grave.

Após os primeiros socorros, o homem foi encaminhado ao Hospital das Clínicas Luzia de Pinho Melo. Até o momento, não foram divulgadas informações atualizadas sobre o estado de saúde dele.

O caso foi registrado como lesão corporal culposa