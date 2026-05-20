Suzano Vôlei renova contrato do ponteiro titular Robert

O Suzano Vôlei renovou o contrato de mais um de seus titulares para a temporada 2026/27. Trata-se do ponteiro Robert, um dos titulares do Clube do Alto Tietê ao longo deste ano e recém-convidado da Seleção Brasileira. A continuidade do vínculo foi confirmada na manhã desta quarta-feira (20/05).



Com 1,98m de altura, o jogador natural do Rio de Janeiro (RJ) foi um dos nomes fundamentais das campanhas suzanenses ao longo da temporada. Logo nos primeiros meses após sua chegada à Capital do Vôlei, Robert caiu nas graças dos torcedores em meio à disputa do Campeonato Paulista, torneio no qual teve papel decisivo para a conquista do vice-campeonato, e na Superliga, sendo o segundo maior pontuador da equipe do nacional com 269 pontos, no total. Tal desempenho o credenciou à sua primeira convocação para a Seleção Brasileira principal.



A equipe suzanense da próxima temporada está tomando cada vez mais forma. Além de Robert, o clube da Grande São Paulo já confirmou os nomes de outros sete atletas para 2026/27, sendo eles o levantador Gabriel Bieler, o ponteiro Maurício Borges, o oposto Guilherme Sabino, os centrais Leo Andrade e Álvaro, e os líberos Lukinha e Taichi. O plantel será comandado pelo técnico Nery Tambeiro, também já revelado pelo Suzano.



Robert destacou a continuidade em Suzano como um momento importante para a sua carreira. "Fui muito bem recebido e pude fazer uma boa temporada aqui em Suzano, então, fiquei muito feliz com a renovação e com a oportunidade de representar a cidade por mais um ano. Vamos trabalhar para fazer Suzano brigar no topo mais uma vez", disse o ponteiro.

